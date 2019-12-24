العاهل الأردني يفاجئ سيدة مسيحية بزيارة منزلها لهذا السبب.. صور

زار العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم، الثلاثاء، منزل سيدة مسيحية في محافظة إربد بشكل مفاجئ.



ووفقًا لوسائل إعلام أردنية، لبى الملك عبد الله، دعوة السيدة التي ناشدته بزيارتها، وهنأها هي وعائلتها بأعياد الميلاد المجيدة.



وأظهرت عدد من الصور التي التقطها الملك عبد الله الثاني مع السيدة وعائلتها، جو الألفة والحميمية بينهم.

