AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شقيق أمير قطر مدمن وعار على الأمة العربية..فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:09 م
شقيق تميم بن حمد
شقيق تميم بن حمد مدمن ومنحرف
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال محمود منصور، رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية، إن ستزال الأمة العربية والمسلمين يعانون من ما يفعله بيت الحاكم في الدوحة من أفعال مشينة ومسيئة ضد الامة العربية و أهدافها واتجاهاتها.

وتابع محمود منصور، خلال مداخلة هاتفية في فضائية اكسترا نيوز، أن ما تم من قبل شقيق تميم امير قطر من سلوك منحرف، وطلب مثوله امام محكمة امريكية بتهمة التعذيب، فهذا لأنه غير متزن لإدمان الخمور، لدرجة أنه منذ ثلاث سنوات نصح بأن يرافقه طبيب خاص له أثناء تناوله الخمور للحفاظ على بقائه حيًا.

وأضاف محمود منصور، أن المشكلة لبيت الحاكم القطري ليست فقط في دعمهم ونشر القوات الإرهابية في الوطن العربي، وانما ايضًا ما ينشروه في الدول الخارجية فقد قام شقيق تميم "خالد" بالأمر بقتل شخصين على الأراضي الامريكية واحتجاز مواطن أمريكي كرهينة وهو الدكتور المسئول عن متابعته، لكونهما يهددان سمعته، التي اصبحت مهمشة وغير موجودة بالفعل أمام الوطن العربي والعالم كله لما يقوموا به من أفعال.

وذكر محمود منصور، ان قد قامت الاسرة الحاكمة في قطر بممارسة أعمال التعذيب والترهيب والقتل والتفجير في الوطن العربي كله، ومن الواضح ان كلًا من قطر وتركيا وإيران انهم مدعين السلام أمام المؤتمرات الدولية، وهم أول من يدمرون الأراضي العربية، ولكن المجتمع الدولي والدول الكبرى اصبحت الان مدركة أن مصالحهم في خطر بسبب التصرفات الرعناء من قبل مدعين السلام "حاكم قطر وتركيا".

واوضح محمود منصور، ان كثير من الدول سواء العربية او الاسيوية والاوروبية تعرضوا للإيذاء من قبل المال القطري المسرطن و تصرفاتهم غير المسؤولة، ولكن الان بعد الصحوة العالمية فكاد أن يتلاشى دور هؤلاء الرعناء وانتهي استخدامهم كأدوات لتحقيق أهداف ومصالح خارجية في الوطن العربي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخيانة تجرى في دمائها.. هاشتاج #قطر_تخون_الخليج يتصدر تويتر

ممارسات تميم تضع الجيش القطري في أزمة بسبب التدخلات التركية | فيديو

حلف جديد لأصحاب الفكر الإخواني.. قمة الغدر والخراب.. اللقاء 26 بين أردوغان وتابعه تميم.. يجتمعان في الدوحة وخطط وموجة جديدة من التآمر على الدول العربية.. والمتاجرة بقضية فلسطين حاضرة في كل المشاهد

أمير الشر والإرهاب يتصدر تويتر.. ومغردون: عليه اللعنة

أحمد موسى: قطر تبتعد عن الصف العربي وتنحاز لـ الإرهاب

استمرار العقوق القطري.. الإمارات تصف غياب تميم بسوء التقدير.. والبحرين تؤكد عدم جدية الدوحة.. والسعودية تشدد على الالتزام بجهود الكويت

ترشيحاتنا

المطربة الأمريكية أديل تفاجئ الجميع بوزنها.. صور

لا رجع فيها .. اتحاد الكرة يعمق جراح مرتضى منصور ورضا عبدالعال

البطاطس السبب.. تسمم أسرة من 6 أفراد بسوهاج

بعد أزمة الفيديوهات الفاضحة.. منى فاروق تعود للتمثيل

عصرية و بسيطة.. شاهد إطلالات الملكة رانيا في 2019

بريطانيا تدعو إلى حوار ينهي العمليات القتالية في ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنموت كلنا.. طالبة يمنية تهدد بتفجير المدرسة بعد حرمانها من الامتحان.. فيديو

أرخص 5 سيارات في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور

وصلت إلى 15 مليون دولار.. تعرف على أسعار فساتين هاني البحيري