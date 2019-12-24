شقيق أمير قطر مدمن وعار على الأمة العربية..فيديو

قال محمود منصور، رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية، إن ستزال الأمة العربية والمسلمين يعانون من ما يفعله بيت الحاكم في الدوحة من أفعال مشينة ومسيئة ضد الامة العربية و أهدافها واتجاهاتها.
وتابع محمود منصور، خلال مداخلة هاتفية في فضائية اكسترا نيوز، أن ما تم من قبل شقيق تميم امير قطر من سلوك منحرف، وطلب مثوله امام محكمة امريكية بتهمة التعذيب، فهذا لأنه غير متزن لإدمان الخمور، لدرجة أنه منذ ثلاث سنوات نصح بأن يرافقه طبيب خاص له أثناء تناوله الخمور للحفاظ على بقائه حيًا.
وأضاف محمود منصور، أن المشكلة لبيت الحاكم القطري ليست فقط في دعمهم ونشر القوات الإرهابية في الوطن العربي، وانما ايضًا ما ينشروه في الدول الخارجية فقد قام شقيق تميم "خالد" بالأمر بقتل شخصين على الأراضي الامريكية واحتجاز مواطن أمريكي كرهينة وهو الدكتور المسئول عن متابعته، لكونهما يهددان سمعته، التي اصبحت مهمشة وغير موجودة بالفعل أمام الوطن العربي والعالم كله لما يقوموا به من أفعال.
وذكر محمود منصور، ان قد قامت الاسرة الحاكمة في قطر بممارسة أعمال التعذيب والترهيب والقتل والتفجير في الوطن العربي كله، ومن الواضح ان كلًا من قطر وتركيا وإيران انهم مدعين السلام أمام المؤتمرات الدولية، وهم أول من يدمرون الأراضي العربية، ولكن المجتمع الدولي والدول الكبرى اصبحت الان مدركة أن مصالحهم في خطر بسبب التصرفات الرعناء من قبل مدعين السلام "حاكم قطر وتركيا".
واوضح محمود منصور، ان كثير من الدول سواء العربية او الاسيوية والاوروبية تعرضوا للإيذاء من قبل المال القطري المسرطن و تصرفاتهم غير المسؤولة، ولكن الان بعد الصحوة العالمية فكاد أن يتلاشى دور هؤلاء الرعناء وانتهي استخدامهم كأدوات لتحقيق أهداف ومصالح خارجية في الوطن العربي.
وتابع محمود منصور، خلال مداخلة هاتفية في فضائية اكسترا نيوز، أن ما تم من قبل شقيق تميم امير قطر من سلوك منحرف، وطلب مثوله امام محكمة امريكية بتهمة التعذيب، فهذا لأنه غير متزن لإدمان الخمور، لدرجة أنه منذ ثلاث سنوات نصح بأن يرافقه طبيب خاص له أثناء تناوله الخمور للحفاظ على بقائه حيًا.
وأضاف محمود منصور، أن المشكلة لبيت الحاكم القطري ليست فقط في دعمهم ونشر القوات الإرهابية في الوطن العربي، وانما ايضًا ما ينشروه في الدول الخارجية فقد قام شقيق تميم "خالد" بالأمر بقتل شخصين على الأراضي الامريكية واحتجاز مواطن أمريكي كرهينة وهو الدكتور المسئول عن متابعته، لكونهما يهددان سمعته، التي اصبحت مهمشة وغير موجودة بالفعل أمام الوطن العربي والعالم كله لما يقوموا به من أفعال.
وذكر محمود منصور، ان قد قامت الاسرة الحاكمة في قطر بممارسة أعمال التعذيب والترهيب والقتل والتفجير في الوطن العربي كله، ومن الواضح ان كلًا من قطر وتركيا وإيران انهم مدعين السلام أمام المؤتمرات الدولية، وهم أول من يدمرون الأراضي العربية، ولكن المجتمع الدولي والدول الكبرى اصبحت الان مدركة أن مصالحهم في خطر بسبب التصرفات الرعناء من قبل مدعين السلام "حاكم قطر وتركيا".
واوضح محمود منصور، ان كثير من الدول سواء العربية او الاسيوية والاوروبية تعرضوا للإيذاء من قبل المال القطري المسرطن و تصرفاتهم غير المسؤولة، ولكن الان بعد الصحوة العالمية فكاد أن يتلاشى دور هؤلاء الرعناء وانتهي استخدامهم كأدوات لتحقيق أهداف ومصالح خارجية في الوطن العربي.