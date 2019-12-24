شقيق أمير قطر مدمن وعار على الأمة العربية..فيديو

حلف جديد لأصحاب الفكر الإخواني.. قمة الغدر والخراب.. اللقاء 26 بين أردوغان وتابعه تميم.. يجتمعان في الدوحة وخطط وموجة جديدة من التآمر على الدول العربية.. والمتاجرة بقضية فلسطين حاضرة في كل المشاهد