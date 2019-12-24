فيديوجراف| إيقاف مرتضى وفرج ورضا عبد العال وتوبيخ سيد عبد الحفيظ

أصدر اتحاد الكرة المصري مجموعة من القرارات بفرض عقوبات على بعض الأفراد بالأجهزة الفنية والإدارية بفرق بالدوري المصري، وذلك وفقا لتقرير لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد.
القرارات التي أصدرها الاتحاد تنوعت ما بين التحذير والإيقاف الذي وصل إلى 10 مباريات والغرامة المالية التي بلغت في بعض الحالات 100 ألف جنيه، وذلك لفرض الانضباط على مسابقة الدوري.
وجاء من أبرز الأسماء التي تعرضت للعقوبات المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك، وفرج عامر رئيس نادي سموحة ورضا عبد العال المدير الفني لغزل المحلة ، بينما اكتفى بتوبيخ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.
من خلال الفيديوجراف تعرف على تفاصيل العقوبات التي فرضها اتحاد الكرة على مرتضى منصور وفرج عامر ورضا عبد العال .
القرارات التي أصدرها الاتحاد تنوعت ما بين التحذير والإيقاف الذي وصل إلى 10 مباريات والغرامة المالية التي بلغت في بعض الحالات 100 ألف جنيه، وذلك لفرض الانضباط على مسابقة الدوري.
وجاء من أبرز الأسماء التي تعرضت للعقوبات المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك، وفرج عامر رئيس نادي سموحة ورضا عبد العال المدير الفني لغزل المحلة ، بينما اكتفى بتوبيخ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.
من خلال الفيديوجراف تعرف على تفاصيل العقوبات التي فرضها اتحاد الكرة على مرتضى منصور وفرج عامر ورضا عبد العال .