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برلمان

المؤتمر يعلن موافقته على قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:15 م
صدى البلد
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ماجدة بدوى
أكد السيد الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر فى بيان صادر له اليوم أن الحزب يثمن الجهد الذى بذل فى مشروع قانون الإدارة المحلية الصادر من لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى.

وأكد موافقة الحزب على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأنه بعد دراسة مستفيضة لمشروع القانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة تأكدنا من أنه لا يوجد ثمة عوار دستورى بمشروع القانون.

ولفت إلي أن الحزب لا يرى أى مانع فى إعادة طرح الموافقة على القانون مع مناقشة مبدأ الفصل بين الإدارة المحلية وأنظمتها والنظام الانتخابي للمجالس المحلية.

وأكد الحزب أن المخول رسميًا بإبداء رأى الحزب فى كافة الأمور المثارة داخل البرلمان هو النائب المستشار أحمد حلمى الشريف المكلف رسميًا من رئيس الحزب، رئيسًا للهيئة البرلمانية، وينوب عنه النائب الدكتور مجدى مرشد حال غيابه طبقًا لما أخطرنا به هيئة مكتب المجلس.

وأوضح أن ما صدر من النائب أحمد شعيب لا يمثل إلا نفسه وغير معبر عن الموقف الرسمى للحزب وختاما الحزب من منطلق وطنى ينظر دائمًا للصالح العام لا لمصلحة حزبية ضيقة ومن هذا المنطلق يرى أهمية سرعة إصدار القانون وإجراء الانتخابات فى أقرب وقت باعتبارها استحقاق دستورى واجب.
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