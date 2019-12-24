AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نقلة حضارية للمنوفية خلال 2019..منطقة لوجيستية توفر 5 آلاف فرصة عمل

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:49 م
منطقة لوجيستية
منطقة لوجيستية
Advertisements
محمد امين
قارب العام على الانتهاء بكل مافيه من أحداث وكان لمحافظة المنوفية نصيب كبير من مجريات الأمور خلال هذا العام وفيما يلي رصد لأهم الأحداث بالمنوفية خلال عام 2019 م.

وقام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بوضع حجر أساس مشروع دلتا لاندمارك المنطقة اللوجستية التجارية بطوخ طنبشا مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه.

ويعد هذا المشروع نقلة حضارية للمحافظة وسيعمل على توفير (5) آلاف فرصة عمل جادة للشباب ، فضلًا عن رفع كفاءة الأسواق مما يعود بالنفع العام علي المستهلك في صورة زيادة إتاحة المعروض من سلع وضبط الأسعار .

جدير بالذكر أن المشروع عبارة عن إنشاء منطقة لوجيستية تجارية بطوخ طنبشا بمركز بركه السبع تضم مول تجاري ، مبني إداري فندقي ، نادي رياضي إجتماعي بإجمالى إستثمارات 2مليار جنيه علي مساحة 13 فدان بما يعادل 54789 م2ةويعد المشروع شراكة بالمناصفة بين محافظة المنوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحق إنتفاع 50 سنة بعائد مادى ( 9 مليون و862 ألف جنيهًا) بزيادة 5% سنويًا .

كما شهدت المحافظة أيضا افتتاح عدة مشاريع رياضية بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 5 مليون و228 ألف جنيه.

حيث تم افتتاح صالة ألعاب رياضية وملعب سباعي بنادى مليج الرياضي ومبنى إداري بمركز شباب كفر شنوان بمدينة شبين الكوم.

كما تم افتتاح ملعب خماسي بمركز شباب سنتريس و3 ملاعب سباعية بمراكز شباب طليا والبرانية والكوادي بأشمون.

وأكد محافظ المنوفية حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تطوير المنشأت الشبابية لتوسيع قاعدة المنافسة الرياضية لدى الشباب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المنطقة اللوجستية بالمنوفية | توفر 5 آلاف فرصة عمل باستثمارات 2 مليون جنيه

اليوم .. وزير التموين في المنوفية لوضع حجر أساس المنطقة اللوجستية ببركة السبع

محافظ المنوفية يستقبل وزير التموين لوضع حجر أساس المنطقة اللوجستية

تضم مول تجاريا وناديا رياضيا.. المنطقة اللوجستية بالمنوفية حلم أصبح حقيقة

بحضور وزير التموين.. بدء مؤتمر الدلتا للاستثمار والتطوير في المنوفية

المنطقة اللوجستية بالمنوفية حلم تحقق على أرض بركة السبع.. مول تجاري وناد رياضي ضمن التخطيط.. ووزير التموين يضع حجر الأساس .. صور

ترشيحاتنا

الأرصاد: نشاط قوي للرياح وعواصف ترابية خلال الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

حكم الشرع في الزواج العرفي

دون الإعلان عن اسمه.. مهاجم الأهلي الجديد يصل القاهرة خلال أيام

أول تعليق كويتي بشأن أحكام القضاء السعودي ضد قتلة خاشقجي

على الطريقة التركية الأصلية.. فنجان القهوة كما يجب أن يكون

عبر حيلة ماكرة.. سقوط المحامي النصاب لسرقة كبار السن بالقاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكريسماس في فلسطين.. شاهد احتفالات المواطنين فوق حطام المنازل.. صور

جلينيا كينيون.. حكاية امرأة يزورها 30 ألف سائح من جميع أنحاء العالم.. اعرف السبب

أسمر وشعر خشن.. 10 صور لحبيب ابنة عمرو دياب بعد إعلانها عنه