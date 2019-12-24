نقلة حضارية للمنوفية خلال 2019..منطقة لوجيستية توفر 5 آلاف فرصة عمل

قارب العام على الانتهاء بكل مافيه من أحداث وكان لمحافظة المنوفية نصيب كبير من مجريات الأمور خلال هذا العام وفيما يلي رصد لأهم الأحداث بالمنوفية خلال عام 2019 م.



وقام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بوضع حجر أساس مشروع دلتا لاندمارك المنطقة اللوجستية التجارية بطوخ طنبشا مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه.



ويعد هذا المشروع نقلة حضارية للمحافظة وسيعمل على توفير (5) آلاف فرصة عمل جادة للشباب ، فضلًا عن رفع كفاءة الأسواق مما يعود بالنفع العام علي المستهلك في صورة زيادة إتاحة المعروض من سلع وضبط الأسعار .



جدير بالذكر أن المشروع عبارة عن إنشاء منطقة لوجيستية تجارية بطوخ طنبشا بمركز بركه السبع تضم مول تجاري ، مبني إداري فندقي ، نادي رياضي إجتماعي بإجمالى إستثمارات 2مليار جنيه علي مساحة 13 فدان بما يعادل 54789 م2ةويعد المشروع شراكة بالمناصفة بين محافظة المنوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحق إنتفاع 50 سنة بعائد مادى ( 9 مليون و862 ألف جنيهًا) بزيادة 5% سنويًا .



كما شهدت المحافظة أيضا افتتاح عدة مشاريع رياضية بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 5 مليون و228 ألف جنيه.



حيث تم افتتاح صالة ألعاب رياضية وملعب سباعي بنادى مليج الرياضي ومبنى إداري بمركز شباب كفر شنوان بمدينة شبين الكوم.



كما تم افتتاح ملعب خماسي بمركز شباب سنتريس و3 ملاعب سباعية بمراكز شباب طليا والبرانية والكوادي بأشمون.



وأكد محافظ المنوفية حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تطوير المنشأت الشبابية لتوسيع قاعدة المنافسة الرياضية لدى الشباب.

