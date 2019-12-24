أنور مغيث: أسباب سياسية وراء احتفاء يوم المترجم بالمستشرقين الروس

يحتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتور أنور مغيث بيوم المترجم ،غدا الأربعاء ،الموافق 25 ديسمبر الجاري، وتأتي الندوة الرئيسية والتي تحمل عنوان "العام المصري الروسي2020: الأدب والاستشراق والسياسة" ويشارك بها كل من الدكتور إيمان يحيي، الدكتور نبيل رشوان .



من جانبه أكد الدكتور أنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة فى تصريحات خاصة أن سبب اختيار عنوان الندوة لهذا العام "العام المصري الروسي2020:الأدب والاستشراق والسياسة" إنما يأتي لتدشين العام الثقافي الروسي وتهدف الى تغطية جوانب متعددة من التفاعل الثقافي بين البلدين،حيث تتناول تاريخ التفاعل الأدبي الروسي من القرن التاسع عشر إلى اليوم .



وأضاف أن الندوة تتعامل مع الاستشراق باعتبار المستشرقين الروس كان لهم تناول خاص للدراسات الشرقية نظرا لأنهم لم يتعاملوا مع الشرق،من خلال مطامع استعمارية ،كما هو الحال في الاستشراق الغربي وبالنسبة للسياسة فخلال 70 عاما كانت هناك علاقات وثيقة الصلة بالاتحاد السوفيتي ،شهدت فترات صعود وهبوط..



وأشار أن هذا التاريخ يمثل رصيدا يساهم في دعم التعاون ما بين البلدين فى المستقبل، وخلال العام المقبل يقدم المركز فعاليات أخرى، من بينها استضافة كتاب روس لتوقيع ترجماتهم والتعريف بهم إلى القارئ المصري.