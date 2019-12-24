الأمين العام لعلماء كيرلا: الأزهر منبر الوسطية والاعتدال حول العالم

استقبل فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، فضيلة الشيخ/ علي كوتي المسليار، شيخ الجامعة النورية العربية، والأمين العام لجمعية العلماء بعموم كيرلا بالهند، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التعليم ومكافحة التطرف.



قال الشيخ صالح، إن الأزهر الشريف يعمل على مناهضة الفكر المتطرف، ونشر ثقافة التسامح والحوار وترسيخ مفهوم المواطنة وثقافة التعددية وقبول الآخر بين جميع البشر، موضحا أن الأزهر نظم العديد من المؤتمرات جمع فيها بين كافة الطوائف والمؤسسات الدينية حول العالم، من أجل العمل على إقامة برامج توعوية مشتركة لدعم سبل التعايش السلمي بين جميع البشر، وخلق وعى فكري بقضية الإرهاب وخطورته على الأوطان.



وأكد فضيلته أن الأزهر الشريف على استعداد لتقديم كل أشكال الدعم العلمي والدعوي للجامعة النورية وللمسلمين بالهند، في مجال محاربة التطرف، ودعم التعايش السلمي، لافتًا إلى استعداد الأزهر لإنشاء فرع لمركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في الهند، لتعليمهم اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم، ونشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيمه السمحة.



من جانبه أعرب الأمين العام لجمعية العلماء وشيخ الجامعة النورية بالهند، عن تقديره لمكانة الأزهر الشريف الذي يعد قبلة المسلمين ومنبر الوسطية والاعتدال حول العالم، مؤكدًا تطلعه للتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف في التعليم، وتدريب الأئمة والوعاظ بالهند، وإمدادهم بالفكر الأزهري الذي يقدم الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي، ويرسخ لقيم السلام والتعايش السلمي بين أتباع مختلف الحضارات والثقافات.