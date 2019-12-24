أول تعليق كويتي بشأن أحكام القضاء السعودي ضد قتلة خاشقجي

أكدت وزارة الخارجية الكويتية اليوم، الثلاثاء، أن أحكام القضاء السعودي الصادرة في قضية الصحفي جمال خاشقجي تعكس التزام المملكة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه.
وقال بيان صادر عن الخارجية الكويتية، والذي نشر على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن مصدرا مسئولا بالوزارة أوضح أن دولة الكويت تابعت باهتمام الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي أمس، الاثنين، ضد المتهمين بمقتل جمال خاشقجي.
وأضاف أن هذه الأحكام تعكس التزام المملكة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه، وردًا على من يحاول المساس بها والإساءة لقضائها العادل.
وأكد المصدر وقوف الكويت بجانب أشقائها في المملكة السعودية في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنهم واستقرارهم وخصوصية شأنهم الداخلي.
وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت أمس، الاثنين، استكمال التحقيقات في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وكشفت النيابة عن توجيه الاتهام إلى 11 شخصا وإقامة الدعوى الجزائية ضدهم، فيما أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض الحكم بالقصاص على 5 من المدعى عليهم، وسجن 11 آخرين 24 عامًا، وحفظ الدعوى بحق 10 أشخاص.
وقال بيان صادر عن الخارجية الكويتية، والذي نشر على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن مصدرا مسئولا بالوزارة أوضح أن دولة الكويت تابعت باهتمام الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي أمس، الاثنين، ضد المتهمين بمقتل جمال خاشقجي.
وأضاف أن هذه الأحكام تعكس التزام المملكة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه، وردًا على من يحاول المساس بها والإساءة لقضائها العادل.
وأكد المصدر وقوف الكويت بجانب أشقائها في المملكة السعودية في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنهم واستقرارهم وخصوصية شأنهم الداخلي.
وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت أمس، الاثنين، استكمال التحقيقات في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وكشفت النيابة عن توجيه الاتهام إلى 11 شخصا وإقامة الدعوى الجزائية ضدهم، فيما أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض الحكم بالقصاص على 5 من المدعى عليهم، وسجن 11 آخرين 24 عامًا، وحفظ الدعوى بحق 10 أشخاص.
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