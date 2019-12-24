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اقتصاد

البورصة تخسر 4.7 مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:14 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، الثلاثاء، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين الأجانب، فيما مالت تعاملات المستثمرين المحليين نحو الشراء.

وخسر الرأسمال "السوقي" لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7ر4 مليار جنيه لينهي التعاملات عند 697 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت 990 مليون جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 7ر0% ليبلغ 43ر13805 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 36ر0%، ليبلغ 42ر526 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، والذي تراجع بنحو 48ر0% ليصل إلى 06ر 1384 نقطة.

وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار أسهم 86 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة وحافظت أسهم 46 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.
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