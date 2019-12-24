فتاوى تشغل الأذهان والإفتاء ترد.. هل يقع الطلاق من الزوج المسافر؟ حكم حنث اليمين طاعة للأم.. هل عمل الخير جهرا يقلل من ثوابه؟ وبعد واقعة المطرية.. هل يجوز قتل الكلاب الضالة؟

هل يقع الطلاق من الزوج المسافر؟ الإفتاء ترد

حكم حنث اليمين طاعة للأم

هل عمل الخير جهرًا يقلل من ثوابه.. الإفتاء ترد

بعد واقعة المطرية.. هل يجوز قتل الكلاب الضالة؟ الإفتاء ترد

هل يجوز لمن ترك السنن الرواتب قضاؤها في أي وقت؟

متى يجوز شرعا قتل الكلب؟

الرفق بالحيوان

كيفية التعامل مع الكلب المؤذي؟

حكم قتل القطط؟

تلقت دار الإفتاء والمؤسسات الدينية العديد من الأسئلة والاستفسارات التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وما التوجيه الشرعي الصحيح للتعامل مع ما يواجهونه من قضايا يحتاجون فيها إلى رأي الشرع من علماء الدين، وفيما يلي يستعرض«صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى.فى البداية، "هل يصح الطلاق إذا وقع من الزوج المسافر؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء المصرية.وأجاب عبد السميع، قائلًا: "إن الطلاق يقع حتى لو كان الزوج مسافرًا"، منوها في ذلك إلى أن الزوج قد يقوم بعمل توكيل لغيره بطلاق زوجته، أو يقوم بعمل قسيمة طلاق ويرسل بها إلى زوجته.وأضاف أنه عند سماع الزوجة ليمين الطلاق أو غيابها حال نطق الزوج به؛ لا يمنع من وقوع الطلاق.وأشار إلى أن حيثيات الطلاق وملابسات وقوعه في مثل هذه الأسئلة يتم التحقيق فيها من خلال ذهاب الزوج وزوجته إلى دار الإفتاء أو عالم دين موثوق به؛ لمعرفة ماذا قال الزوج لزوجته عند الطلاق وماذا كان يقصد، وماذا قالت له وماذا كان يقصد، وهل قال ألفاظ طلاق صريحة أم كناية، حتى يستطيع المفتي أن يصل إلى الحكم الشرعي الصحيح في المسألة.كما أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية، أنه يجوز شرعا الحنث في اليمين إن وجد المقتضى لذلك، مشيرا إلى أن حنث الشخص باليمين من أجل طاعة الأم جائز وعليه كفارة، كأن تعطي الأم لابنها شيئا ويحلف الابن بأنه لن يأخذه فهنا يجوز له حنث يمينه طاعة للأم ثم يكفر عنه بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشر مساكين.وقال لـ"صدى البلد": إن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من حلف على شيء ثم وجد خيرا منها فليكفر عن يمينه".وأضاف أن كفارة حنث اليمين مشار إليها في قوله تعالي: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ".وأوضح أن المقدار المالي لكفارة حنث اليمين «70 جنيهًا» كحد أدنى، ويجوز لمن حنث في اليمين أن يخرج أكثر من هذه القيمة.ومن ثم ورد سؤال: "هل عمل الخير في العلن غلط؟ وهل يقلل من ثواب العمل؟"، أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر لقائه ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي".وأوضح ممدوح، قائلًا إن العمل الخفي يكون مقدما على العمل الذى فيه جهر إلا إذا كان الإنسان له نية طيبة فى الجهر بالعمل الذى يفعله، فهو يفعل ذلك حتى يكون قدوة لغيره، فهذه معانٍ طيبة ويكون جمع بين العمل الصالح، وبين أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين.وأشار إلى أن العمل السري مطلوب عندما يخاف الإنسان على نفسه من الرياء، فمن يعمل الخير وقاصد بذلك إرشاد الآخرين، فله بذلك ثواب مضاعف لأنه يأخذ ثواب العمل والإرشاد.يجوز قتل الكلاب إذا كانت عاقرة فقط، أى إذا أحدث ضررا بالناس، وما عدا ذلك لا يجوز، فقد يمتلك الناس كلابا من أجل الحراسة أو الترفيه أو ما إلى ذلك، وقد تسبب عداوة مع الأشخاص إذا قمنا بقتلها وهى في حوزتهم.ينبغي الحذر في التعامل مع الحيوان، وذلك نوع من أنواع استرداد الإنسانية.وينبغي الابتعاد كل البُعد عن قتل الحيوانات، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأذن إلا بقتل الكلب العقور، وليس معنى ذلك ترك القطط تؤذي الناس، ولكن ينبغي الأخذ بكل أسباب الحفاظ على حياة الحيوان والابتعاد عن كل أذى للحيوان.ويجوز قتل الحيوانات المؤذية التى تضر بالإنسان ضررا شديدا ولا يمكن دفع الضرر، فيجوز قتلها من باب الضرورة، يقول سبحانه وتعالى "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ"، إلا أنه علينا أن نأخذ جميع الوسائل التى يمكننا تفادى الضرر بها، بأن نأخذها لمكان بعيد أو نتصل بالجهات المختصة، فإذا لم يكن هناك أى وسيلة والضرر موجود ومحقق فالضرر يزال بقتلها.لا يجوز لأي شخص أن يقتل كل حيوان يؤذيه، فرسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبةٍ أَجْرٌ»، كما أخبرنا عن رجل دخل الجنة في كلب، وامرأة دخلت النار في هرة حبستها، وإنما نحاول منع أذى الحيوان بكل الوسائل، بمنعه من الدخول أو الاتصال بجمعيات الرفق بالحيوان.القطط والحيوانات كائن حي له الحق في الحياة، ولا ينبغي المساس به إلا إذا كان هناك ضرر مؤكد ولا يزول إلا بقتله، ومن الأحرى حبسه.والشريعة الإسلامية أقرت بضرورة الرفق بالحيوان حتى مع الكلب، كما جاء في الحث على الإحسان الشامل للحيوان وسواه كقوله تعالى: «وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأصحاب السنن: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته».كما تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول صاحبه: "هل يجوز قتل الكلاب التي تهلك الحرث؟".وأجابت الدار خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلَّا ما تحقق ضرره منها؛ كأن تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها.بينما قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الفقهاء أجمعوا على وجوب قضاء الصلاة المفروضة الفائتة، ولا يجوز تأخير القضاء إلا لعذرٍ.وأضاف «ممدوح»، خلال لقائه بأحد البرامج الفضائية، أنه من السُّنَّةِ المحافظة على أداء السنن الرواتب في أوقاتها المحددة كما وردت؛ فإن السنة الراتبة القَبلية للصلاة توقظ القلب وتهيئه للخشوع في الفريضة، والسنة الراتبة البعدية للصلاة تَجْبُر ما وقع فيها من النقص والخلل، فإن خرج وقتها ولم يصلها جاز للمسلم أن يقضيها بعد ذلك كما هو الراجح من أقوال الفقهاء، وهو ما عليه الفتوى.