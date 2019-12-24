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رياضة

سيراميكا كليوباترا يفوز على حلوان العام 3-1 وديا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:32 م
فريق سيراميكا
فريق سيراميكا
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عبدالله هشام
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا على حلون العام، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الفريق للقاء المريخ المقبل.

ويستعد سيراميكا كليوباترا، لمواجهة المريخ البورسعيدي، في الثانية والنصف مساء الاثنين المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، في الجولة العاشرة من مباريات مجموعة القاهرة والقناة، بدوري الدرجة الثانية، والتي يحتل صدارتها فريق كليوباترا برصيد 21 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني.

وحرص هيثم شعبان المدير الفني للفريق على الدفع باللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة النجوم التي أقيمت مساء أمس، على ملعب الأخير بالجولة التاسعة، والتي حقق خلالها الفريق فوزه السادس بالمسابقة، بهدفين مقابل هدف.

تقدم فريق سيراميكا كليوباترا مبكرا عن طريق وليد حسن في الدقيقة الثالثة عشرة، وعزز عبد الله بيكا بهدف ثان في الدقيقة الخامسة والثلاثين، قبل أن يسجل الضيوف الهدف الوحيد في الدقيقة 63، وشهدت الدقيقة 90 الهدف لسيراميكا كليوباترا عن طريق حمادة ناصر.

ومنح المدير الفني لسيراميكا كليوباترا لاعبيه راحة سلبية من التدريبات غد الأربعاء، على أن يستأنف الاستعدادا لمواجهة المريخ بمران قوي على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو، في الثانية عشر ظهر الخميس.
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