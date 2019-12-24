شتاء دافئ.. افتتاح معرض لتوفير الملابس والبطاطين بالمجان في كفر الشيخ

افتتحت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، معرض "شتاء دافئ" بمدرسة الشهيد أبو العنين سمية الابتدائية، ضمن 7 معارض نظمتها مدارس إدارة فوه التعليمية؛ لتوفير الملابس للطلاب، وأسرهم، ضمن المشاركة في المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "حياة كريمة ".





جاء ذلك بحضور خالد قنديل، مدير إدارة فوه التعليمية، ومحمد الفراوي ، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، وناصر عبدالواحد، مسئول المشاركة المجتمعية بإدارة فوه، وطارق خطاب، رئيس مجلس الأمناء، وعدد من القيادات التعليمية.





وقالت كشك، إن هذا المعرض يأتي بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ويضم 1200 قطعة ملابس جديدة متنوعة، لتوزيعها على التلاميذ والطلاب المنتمين للأسر الأكثر احتياجًا، والذين جرى حصرهم.





وأضافت وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، سيختار كل تلميذ وطالب الملابس التي يريدها، بالإضافة لتوفير بطاطين، مشددة على أن يكون ذلك في سرية تامة .



