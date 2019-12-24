رغم مرور عامين.. هذه الأغنية الأكثر استماعا بموقع يوتيوب





ألغى "فونسي" جولته العالمية في منتصفها لكي يعتني بها وسافر معها للمكسيك وميامي من أجل العلاج وعرض حالتها على الأطباء، واستمرت علاقتهما نحو 4 سنوات ما بين 2006 حتى 2010.



لم تتمكن أي أغنية أو كليب من إزاحة despacito لنجم العالمي لويس فونسي من صدارة نسب المشاهدة لموقع يوتيوب على مدار عامين بعد طرحها في يناير ٢٠١٧.ووصلت نسبة مشاهدة despacito إلى ٦ مليارات و٥٠٠ مليون إضافة إلى طرح فيديوهات لها بعدة لغات وفيديوهات أخرى تتضمن كلمات الأغنية.وحصلت أغنية despacito على عدد من الجوائز الهامة منها جائزة أغنية العام للجرامي في ٢٠١٨.وبعيدًا عن حياته الفنية، كان " لويس فونسي" على علاقة بالممثلة Adamari López التي أحبها كثيرًا، وبسبب إصابتها بمرض السرطان.