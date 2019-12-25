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قبل دخول دخول الامتحانات.. فيتامين C عامل رئيسي في منع التدهور العقلي .. فوائد البرتقال لـ صحة الدماغ.. و تعرف على أدوية وأطعمة تؤثر بالسلب على الذاكرة والذكاء

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:00 ص
صحة الدماغ
صحة الدماغ
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رضوى حسام
بدخول الامتحانات، يحتاج أغلب الطلبة للحصول على درجة أكبر من التركيز، لكن لسوء الحظ هناك بعض الأطعمة الطبيعية التي لها تأثير سلبي على صحة الدماغ ونسبة الذكاء وكذلك بعض الأدوية أيضاً، لكن هناك فوائد عديدة للبرتقال وكثير من الأطعمة الطبيعية الأخرى بالنسبة لصحة الدماغ حسب ما ذكر موقع " health line " 

• فوائد البرتقال لصحة الدماغ حسب ما ذكر موقع " health line " :
يمكن الحصول على جميع فيتامين C التي تحتاجها في يوم واحد عن طريق تناول واحدة متوسطة البرتقال ، كما أكد موقع " health line "، أن القيام بتناول البرتقال مهم لصحة الدماغ ، لأن فيتامين C عامل رئيسي في منع التدهور العقلي.

تناول كميات كافية من الأطعمة الغنية بفيتامين C يمكن أن يحمي من التدهور العقلي المرتبط بالعمر ومرض الزهايمر، كما انه يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على محاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تضر خلايا الدماغ، بالإضافة إلى ذلك ، يدعم فيتامين C صحة الدماغ مع تقدم العمر.

ويمكنك أيضا الحصول على كميات ممتازة من فيتامين C من الفلفل الحلو ، الجوافة ، الكيوي ، الطماطم والفراولة .

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لحسن الحظ كشف موقع " health line " عن أطعمة تضر صحة الدماغ وتشمل :

- الوجبات السريعة :-
أثبتت الدراسات أن الوجبات السريعة تغير المواد الكيميائية في الدماغ، كما تؤثر على إفراز الدوبامين، الذي يعزز الوظائف الإدراكية والقدرة على التعلم واليقظة والذاكرة والشعور بالدافع لعمل شيء ما.

- الأطعمة المقلية :-
كل الأطعمة المقلية الجاهزة تحتوي على مواد كيميائية وألوان صناعية وإضافات ومواد حافظة ونكهات اصطناعية، وهذه المواد تؤثر على السلوك والوظائف الإدراكية في الإنسان سواء كان طفلًا أو بالغًا، وذلك لأنها تؤدي إلى فرط النشاط، كما تؤثر على مستوى ذكائهم وقدرتهم على الاحتفاظ بالمعلومات.

- الدهون المشبعة :-
الدهون المشبعة تسبب الكثير من المشاكل، فهي تؤثر على القلب، وتؤثر سلبيا على الذاكرة، وتؤدي إلى السمنة وارتفاع الكولسترول، كما أنها تضر بعقلك كذلك لأنها تجعل الدماغ بطيئًا في التفكير، وتؤثر على ردود أفعالك ونوعية استجابة الدماغ، ناهيك عن أنها تزيد من خطر السكتة الدماغية.

- السكريات :-
السكريات والعصائر المحلاة تؤدي إلى زيادة الوزن وتؤثر أيضًا على عقلك فيمكن أن تسبب مشاكل عصبية كبيرة، فالسكر يؤثر على ذاكرتك وعلى قدرتك على التعلم، لذا من المفضل أن تتجنبي شراب الذرة والمنتجات التي تحتوي على السكر والفركتوز بنسب عالية، والمياه الغازية أكبر مثال، وقللي من استهلاك صغارك للمنتجات والأطعمة السكرية.

- الأطعمة المملحة :-
الأطعمة شديدة الملوحة تضر بجسمك، حيث إن الملح يرفع ضغط الدم ويؤثر على القلب، وتؤثر على الوظائف الإدراكية وتضعف القدرة على التفكير، وتؤثر على الذكاء والذاكرة.

- اللحوم المصنعة :-
اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسلامي والنقانق والهوت دوج، تحمل الخطر الشديد على صحتك وصحة أولادك، فهي تؤثر بشكل سيء على الجهاز العصبي بعكس البروتينات الطبيعية التي تقوم بحماية الجهاز العصبي، استخدمي البروتينات الطبيعية بدلا من مصنعات اللحوم، وتجدينها في الأسماك مثل السالمون والتونة، والبذور والجوز ومنتجات الألبان.



- الأدوية التي يمكن أن تؤثر على الذاكرة وصحة الدماغ حسب ما ذكر موقع " health line " تشمل :

• مضادات الاكتئاب
• الأدوية المضادة للقلق
• أدوية ارتفاع ضغط الدم
• مساعدات النوم
• مضادات الهيستامين
• الميتفورمين ، وهو دواء يستخدم لمرض السكري

في بعض الأحيان ، قد يؤدي الجمع بين أنواع متعددة من الأدوية إلى ردود فعل سلبية ، بما في ذلك الالتباس أو فقدان الذاكرة.
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