قبل دخول دخول الامتحانات.. فيتامين C عامل رئيسي في منع التدهور العقلي .. فوائد البرتقال لـ صحة الدماغ.. و تعرف على أدوية وأطعمة تؤثر بالسلب على الذاكرة والذكاء

بدخول الامتحانات، يحتاج أغلب الطلبة للحصول على درجة أكبر من التركيز، لكن لسوء الحظ هناك بعض الأطعمة الطبيعية التي لها تأثير سلبي على صحة الدماغ ونسبة الذكاء وكذلك بعض الأدوية أيضاً، لكن هناك فوائد عديدة للبرتقال وكثير من الأطعمة الطبيعية الأخرى بالنسبة لصحة الدماغ حسب ما ذكر موقع " health line "





• فوائد البرتقال لصحة الدماغ حسب ما ذكر موقع " health line " :

يمكن الحصول على جميع فيتامين C التي تحتاجها في يوم واحد عن طريق تناول واحدة متوسطة البرتقال ، كما أكد موقع " health line "، أن القيام بتناول البرتقال مهم لصحة الدماغ ، لأن فيتامين C عامل رئيسي في منع التدهور العقلي.





تناول كميات كافية من الأطعمة الغنية بفيتامين C يمكن أن يحمي من التدهور العقلي المرتبط بالعمر ومرض الزهايمر، كما انه يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على محاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تضر خلايا الدماغ، بالإضافة إلى ذلك ، يدعم فيتامين C صحة الدماغ مع تقدم العمر.





ويمكنك أيضا الحصول على كميات ممتازة من فيتامين C من الفلفل الحلو ، الجوافة ، الكيوي ، الطماطم والفراولة .





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