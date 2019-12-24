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محافظات

"اسبراى مجهول" يصيب 5 طالبات بالإغماء في المحلة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:38 م
اسعاف
اسعاف
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أحمد على
أصدرت الدكتورة سوسن محمد وكيل مديرية مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلى الدكتور جمال شادي مدير مستشفي المحلة العام بضرورة توفير الرعاية الصحية لنحو 5 حالات تعرضوا للإغماء بسبب اسبراي مجهول تعرضوا له أثناء عودتهم بأتوبيسهم الجامعي من محافظة دمياط.

من جانبه باشر مدير المستشفى البدء فى توفير كافة الاسعافات الطلابية عقب استقبال قسم الطوارئ والاستقبال نحو 5 طلاب وطالبات بكلية بجامعة دمياط من خلال توفير كافة الأمصال والتحصينات اللازمة لعلاجهم .

فى ذات السياق أكد الدكتور جمال شادي مدير مستشفي المحلة العام فى تصريحات صحفية لـ"صدي البلد " أن الخمس حالات بين طالبين وثلاث فتيات وكان سبب خلافهم قيام إحداهما بخلع الشوذ مما تسبب فى مشادات بينهم اثناء استقلالهم أتوبيس قادما من دمياط .

وأشار أنه كلف مدير طب الطوارىء بالضرورة توفير الرعاية الصحية لهم والتحصينات لعلاجهم مشيرا بقوله "كافة الطلاب خرجوا فى صحه جيدة ولم يتمكن الأطباء من تحديد هوية الاسبراي المستخدم " .

وأوضح مدير مستشفى العام أن كافة الحالات المصابة تحسنت مع الإسعافات الأولية مضيفا: " واجبنا رعاية كافة المرضي تلبية لواجبنا الوطني ولا تهاون مع أي مقصرين ".
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