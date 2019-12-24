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حوادث

إحالة أوراق سائق متهم بقتل زوج عشيقته لفضيلة المفتي بالشرقية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:00 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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محمد الطحاوي
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم ،اليوم، حكمها بإحالة أوراق سائق قتل زوج عشيقته ليخلو لهما الجو، إلي فضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت هيئة المحكمة جلسة 27 يناير القادم، للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 71 لسنة 2012 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 1704 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 8 ديسمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائى، يفيد وصول" كريم ال " 22 سنة مجند إلي مستشفى التأمين بالعاشر جثة هامدة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات قيام "محمود ف " 24 سنة سائق مقيم أشمون المنوفية، بارتكاب الجريمة، بتحريض من زوجة المجنى عليه، لوجود علاقة آثمة بينهما.

واتفق المتهمان على التخلص من الزوج حتى يخلو لهما الجو وقامت الزوجة بإرشاد المتهم بخط سير زوجها، أثناء توجه إلى وحدته العسكرية، فقام المتهم باستئجار سيارة وتتبع خط سير المجنى عليه، وأثناء سيره فى الطريق أستوقفه وتعدى عليه بمفك حديدى بمؤخرة الرأس حتى أفقده الوعى، وتركه جثة هامدة بنطاق دائرة العاشر من رمضان.

كما تبين قيام شقيق المجنى عليه باكتشاف وجود علاقة أثمة عندما بحث فى هاتف زوجة شقيقه فوجد رقم المتهم فأبلغ الأجهزة الأمنية التى ألقت القبض على المتهمين وقد تم محاكمة الزوجة فى جلسة سابقة بالسجن المؤبد.
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