AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

دفاع البرلمان تؤكد ضرورة مشاركة المجتمع في مكافحة الفساد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:01 م
اللواء كمال عامر
اللواء كمال عامر
Advertisements
ماجدة بدوى
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة أكدت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، أهمية مشاركة المجتمع في مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، والتكاتف لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الإطار، بحضور ممثلى وزارة العدل.

وأضاف عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة وجهت بأهمية دور وزارة العدل في مكافحة أى صور للفساد فى الجهات التابعة لها، لاسيما التي تتصل مباشرة بالتعامل مع الجمهور.

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل دراسة ومسئولية باقي الجهات الرقابية في مواجهة الفساد، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي ومدي تنفيذها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، والاتسام بالموضوعية الشديدة والتجرد في اختيار العناصر من الكوادر البشرية داخل كل وزارة ومؤسسة حكومية، على نحو تسمو فيه قيم العمل والعطاء والتميز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد: هناك اهتمام واضح من القيادة السياسية بالتصدي للفساد منذ 30 يونيو

السيسى يوجه الوزراء والنواب الجدد بالموضوعية والتجرد عند اختيار الكوادر البشرية

من أجل خدمات أفضل للمواطن.. تعرف على رسائل الرئيس السيسي لـ الوزراء والنواب الجدد

التشكيل الوزاري الجديد.. تكليف السيسي لـ الوزراء والنواب الجدد: التجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن.. الاعتماد على الحلول والمبادرات المبتكرة خارج الإطار التقليدي.. ودراسة كافة التفاصيل في العمل

خبراء عن تولي رئيس الوزراء شؤون الاستثمار.. يدعم بيئة الأعمال ويجذب الاستثمار الأجنبي.. يجعل الملف أكثر حسما وإنجازا.. ومطالب بإعادة تقييم الخطوات السابقة في حزم التشريعات والحوافز الاستثمارية

برلماني يطالب الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بالتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم

ترشيحاتنا

إيقاف مرتضى منصور وتحذير عبد الحفيظ.. الانضباط تواجه الهجوم على الحكام بعقوبات مغلظة

ارتفاع جنوني لـ أسعار الذهب.. أعلى مستوى خلال شهر ونصف

أرخص 5 سيارات في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور

في أحضان زوجها.. وفاء الكيلاني بإطلالة شتوية.. والجمهور: أحلى 2 بالعالم

حقق قرابة 3 مليارات دولار.. تعرف على الفيلم الأعلى إيرادات في 2019

رسميا.. إيقاف رضا عبد العال 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلينيا كينيون.. حكاية امرأة يزورها 30 ألف سائح من جميع أنحاء العالم.. اعرف السبب

أسمر وشعر خشن.. 10 صور لحبيب ابنة عمرو دياب بعد إعلانها عنه

عثروا عليها فوق البوتاجاز.. سر رفض فرنسا بيع لوحة بقيمة 24 مليون يورو