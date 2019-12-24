AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احذر.. 10 أعراض تنذر بالإصابة بـ تسمم الدم

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:07 م
10 أعراض تنذر بالإصابة
10 أعراض تنذر بالإصابة بـ تسمم الدم
Advertisements
رضوى حسام
عادة ما تبدأ أعراض تسمم الدم بسرعة كبيرة، حتى في المراحل الأولى، حيث يبدو الشخص مريضًا للغاية، وعادة ما يحدث تسمم الدم بعد إصابة أو عملية جراحية أو عدوى موضعية أخرى ، مثل الالتهاب الرئوية .

اقرأ أيضاً : 

ضيق تنفس وشعور بالضعف.. اكتشف علاقة فقر الدم بـ الحمل


و نشر موقع "health line" الأعراض الأولية الأكثر شيوعًا لـ تسمم الدم وتشمل:

• قشعريرة برد
• حمى
• التنفس بسرعة كبيرة
• سرعة دقات القلب
• صداع
• الارتباك أو عدم القدرة على التفكير بوضوح
• استفراغ وغثيان
• النقاط الحمراء التي تظهر على الجلد
• انخفاض كمية البول
• عدم كفاية تدفق الدم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارثة.. هذه الأعراض تنذرك بالإصابة بأمراض القلب

للرجال فقط.. التعرق ليلًا ينذرك بالإصابة بمرض خطير

أبرزها تورم الأطراف.. 7 أعراض غير متوقعة للفشل الكلوي

للأمهات .. احذري علامات الإصابة بالجفاف عند الأطفال

رغم عدم ظهور أعراض..علامات تحذيرية لإصابتك بحصوات الكلى

لهذه الأسباب أنت عرضة للإصابة بحصوات الكلى

ترشيحاتنا

بسبب قصة شعر ابنه.. أب متهور يطلق النار على حلاق 3 مرات.. صور

رغم الفوز بـ 4 أهداف.. 3 أسباب أغضبت جماهير الأهلي في مباراة الاتحاد

بعد ما نشرت صورته.. من هو حبيب ابنة عمرو دياب

وصلت إلى 15 مليون دولار.. تعرف على أسعار فساتين هاني البحيري

هنعمل معاه إيه.. رضا عبد العال يستفز أندية الدوري بسبب الأهلى

طلاق جيهان منصور بعد 5 شهور زواج من رجل أعمال شهير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلينيا كينيون.. حكاية امرأة يزورها 30 ألف سائح من جميع أنحاء العالم.. اعرف السبب

أسمر وشعر خشن.. 10 صور لحبيب ابنة عمرو دياب بعد إعلانها عنه

عثروا عليها فوق البوتاجاز.. سر رفض فرنسا بيع لوحة بقيمة 24 مليون يورو