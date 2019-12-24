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محافظات

الكشف الطبي على 1564 مواطن بأسوان.. صور

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:31 م
قافلة طبية
قافلة طبية
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شاذلى عبد الفتاح
نظمت مديرية الصحة بأسوان قافلة طبية استمرت أعمالها على مدار يومين، ونجحت فى إجراء الكشف المجانى لـ 1564 مواطنًا ومواطنة من أهالى قرية الحكمة التابعة لمركز نصر النوبة .

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه القافلة تأتى فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة) لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية.

كما أشار الدكتور إيهاب حنفى بأن فعاليات القافلة الطبية تضمنت توفير الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة.

وقد ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة .

وتابع بأن القافلة الطبية نجحت فى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ، بجانب عقد ندوات توعية تثقيف صحى للسيدات بالمكان حيث أنه تم أيضًا صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة مرضية بالمجان .
الكشف الطبي على 1564 مواطن بأسوان.. صور
الكشف الطبي على 1564 مواطن بأسوان.. صور
الكشف الطبي على 1564 مواطن بأسوان.. صور
الكشف الطبي على 1564 مواطن بأسوان.. صور
الكشف الطبي على 1564 مواطن بأسوان.. صور
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