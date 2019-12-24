شقيقة شاب المطرية المنتحر: أخويا مات بسبب فتاة كان مرتبط بها عاطفيا

أمرت نيابة المطرية بدفن جثة طالب لقى مصرعه، وذلك بعد فقزه من الطابق السادس بالعقار محل سكنه، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.



فيما استمعت النيابة العامة إلى أقوال أهل المتوفى، حيث انهارت شقيقته في البكاء أمام النيابة، موضحة أن سبب انتحار شقيقها فتاة كان مرتبط بها عاطفيا، لافتة إلى أنها تركته وارتبطت بشخص آخر.



كما أشار أصدقاء الشاب المنتحر أمام النيابة، إلى أنه عقب خطبة الفتاة التى كان مرتبط بها عاطفيا على شخص آخر، انتابته حالة نفسية سيئة لم يتحملها، موضحين أنه طلب منها رؤيتها وتوديعها، وعقب عودته فوجئوا بخبر انتحاره.



بداية الواقعة كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من فتاة، تفيد فيه بانتحار شقيقها بإلقاء نفسه من الطابق السادس، بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "ع.م"، 19 سنة، طالب، وبإجراء التحريات، تبين أن الشاب أقدم على إلقاء نفسه من الطابق السادس بسبب خطبة الفتاة التي يحبها لشخص آخر.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وامرت بتصريح الدفن.

