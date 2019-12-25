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برلمان

طلب إحاطة بالبرلمان بسبب عدم تفعيل قانون ذوي الإعاقة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:00 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب عن الأشخاص ذوي الإعاقة، عن تقدمه بطلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ وزارة الصحة التزامها القانوني بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية ليقوم الأشخاص ذوي الإعاقة بتسجيل بيناتهم، وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليهم بالمجالس الطبية التابعة للوزارة تمهيدا لتمكينهم من استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة المنصوص عليها بالمادة رقن 5 بالقانون رقم 10 لسنة 2018م، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وطالب "حنفي"، بإحالة طلب الإحاطة لاجنة الشئون الصحية لمناقشته في أقرب وقت، لاسيما وأن هناك عدم التزام من جانب وزارة الصحة بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تقدم عضو مجلس النواب باقتراح برغبة لتخصيص مقعدين بكل عربة من عربات السكة الحديد يكل درجاتها للأشخاص ذوي الإعاقة.
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