ضبط صاحب مصنع يجلب منتجات الملابس المغشوشة بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من ضبط صاحب مصنع ملابس بحوزته جلب الأقمشة مجهولة المصدر لتصنيع منتجات مغشوشة بنطاق قرية "ميت حبيش " بمركز طنطا وتصنيع تيشيرتات وإثبات بلد المنشأ "صنع في إيطاليا" لتحقيق أرباح بشكل غير قانوني.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين يفيد بتوافر معلومات حول القيام عن "محمد.م.ع" 37 سنة صاحب مصنع ملابس جاهزة بقرية ميت حبيش مركز طنطا، بجلب كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر وتصنيع كميات كبيرة من التيشرتات، كما أضافت التحريات قيام المذكور باثبات بلد المنشأ على التيشرتات"صنع فى إيطاليا " بقصد تحقيق أرباح.



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابته والمتحركة وباستهداف المصنع تم ضبط 170 تيشرت منتج نهائى مدون عليه "صنع فى إيطاليا" و500 استيكر كما تم التحفظ على المضبوطات.



وكلفت إدارة مباحث التموين بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر 36148 جنح مركز طنطا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

