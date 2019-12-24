وزير الأوقاف: وقف الأموال لـ التعليم وإعداد الجيوش من أفضل أوجه الإنفاق

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ان الوزارة تتصرف فى مال الوقف وفقا لشروط الواقفين، حيث يذهب جزء منه للدعوة وجزء لإعمار المساجد، وجزء آخر للمساجد الأهلية، وقضية الدولة ومحور اهتمامها التعليم والصحة مؤكدا أن الإنفاق على التعليم وإعداد الجيوش من أفضل أوجه الإنفاق وان بناء المدارس يندرج تحت الصدقة الجارية .



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام وزارة الأوقاف عقب توقيع برتوكول تعاون مع وزيرا التربية والتعليم والتخطيط لتوفير 200 مليون جنية لبناء مدارس بالقرى الأولى بالرعاية .



وأضاف "جمعة" إن انشاء وزارة التخطيط للصندوق الخيري لدعم التعليم جعلنا نبادر بإيداع 200 مليون جنية في هذا الصندوق وسيتم إيداعها بشكل فوري على 4 دفعات.



مؤكدا أن الدفعة الأولى 50 مليون جنية سيتم إيداعها في الصندوق الأسبوع المقبل وتم تحديد 10 مدارس منها مدرسة بمحافظة البحيرة والتاسعة الباقية في محافظات الصعيد وبالتحديد في القرى النائية الأولى بالرعاية .



وأعلن الوزير أن هيئة الأوقاف حققت اعلى عائد مادي خلال العام المالي الحالي بزيادة 23 % عن العام الماضي.