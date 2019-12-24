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منوعات

سانتا كلوز يبدأ رحلة توزيع هدايا الكريسماس

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:14 م
سانتا كلوز
سانتا كلوز
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شيماء مصطفى
بدأ سانتا كلوز، إنجاز تحضيراته الأخيرة، في بلدته الواقعة بالدائرة القطبية الشمالية، حيث يقوم بآخر الترتيبات من أجل جولته حول العالم لتقديم الهدايا مع اقتراب عيد الميلاد.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، خرج سانتا كلوز لبدء رحلته عشية عيد الميلاد، حيث استيقظ مبكرا حاملا الهدايا على عربته لتقديمها لمختلف المواطنين حول العالم.

وتم رصد القديس نيقولا "سانتا كلوز" وهي يغادر القطب الشمالي بعد الساعة الرابعة صباحًا الثلاثاء، بعد فترة وجيزة من إنهاء خطة رحلته.

وكانت محطات سانت كلوز الأولى في شرق روسيا وآسيا، عشية عيد الميلاد.

وقالت المنظمة التي تتابع سانتا منذ أكثر من 60 عامًا: "لقد بدأت رحلته السحرية حول العالم"، مضيفة "نحن فخورون بمواصلة تتبع تقليد سانتا وهو يسافر في رحلته العالمية".
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