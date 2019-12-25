مشروعات متنوعة تشهدها عاصمة الشباب الأفريقى خلال عام 2019 .. تنفيذ المرحلة الأولى لأكبر مشروع لمزارع إنتاج الدواجن .. وإنشاء سوق وممشى سياحى عالمى بكورنيش النيل الجديد

مشروعات متنوعة تشهدها وشهدتها محافظة أسوان

مخطط عام لتطوير السوق السياحى القديم

إنشاء سوق وممشى سياحى عالمى بكورنيش النيل الجديد

إنطلاق العديد من المشروعات كحصاد حقيقى لثورة 30 يونيو

مشروع الطاقة الشمسية ببنبان باستثمارات 2 مليار دولار

مشروع مجمع كيما 2 باستثمارات 12,6 مليار جنيه

تنفيذ المرحلة الأولى لأكبر مشروع لمزارع إنتاج الدواجن





تعد أسوان عاصمة الشباب الإفريقى، وملكة جمال الأرض التي حباها الله بروعة موقعها وعبقرية تراثها الإنساني الأصيل، فأسوان عروس النيل الساحرة التي تتمايل بين أشرعة المراكب والصخور الرمادية والنباتات الإستوائية لتتحدث بذلك عن نفسها بصوت هادئ ينساب في الغروب عند امتزاج خيوط الشمس الذهبية مع صفحة النهر الخالد ليشع دفئًا وجمالًا .





وفي هذا الصدد يستعرض " صدى البلد " سلسلة ما شهدته عروس الجنوب من حصاد للمشروعات التنموية خلال عام 2019 ، فبداية نجد أن محافظة أسوان تقع على بعد 879 كم من العاصمة القاهرة، وتمتد بطول 480 كم حتى الحدود الجنوبية لمصر مع السودان ، كما تصل مساحتها إلى 62,7 ألف متر مربع ، فيما يبلغ عدد سكانها 1,5 مليون نسمة موزعين على 5 مراكز تضم 10 مدن و 39 قرية و 538 نجع وكفر .





وقد أشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن هناك تصورا ومخططا عاما لتطوير السوق السياحى القديم ، بجانب إنشاء سوق وممشى سياحى عالمى بكورنيش النيل الجديد ، وأيضًا إنشاء قاعة كبرى للمؤتمرات ، بالإضافة إلى تحويل ميدان المدخل الشمالي لتحفة جمالية كمدخل رئيسى لمدينة أسوان ، ليتواكب كل ذلك مع إعادة تخطيط المنطقة المواجهة لمحلات خان أسوان من خلال رصف وتوسعة وتجميل وإنارة الطريق المواجه لها .





ولفت إلى أن أسوان شهدت فى المرحلة الحالية إنطلاق العديد من المشروعات كحصاد حقيقى لثورة 30 يونيو منها ما قارب على الإفتتاح والآخر جارى العمل فيها ليعكس ذلك الرؤية الثاقبة لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها عاصمة للشباب الأفريقى لعام 2019 .





ومن أبرز هذه المشروعات القومية الواعدة إستثماريًا مشروع الطاقة الشمسية ببنبان باستثمارات أجنبية وعربية ومحلية بإجمالى 2 مليار دولار مما ساهم فى توفير حوالى 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حيث تم التشغيل الفعلى لـ 32 محطة شمسية حتى الآن كمرحلة أولى تنتج 1465 ميجا وات على الشبكة القومية الموحدة من إجمالى 40 محطة ستنتج 2050 ميجا وات بما يعادل إنتاج السد العالى وليعد هذا المشروع أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى العالم .





وأضاف أن قاطرة التنمية على أرض أسوان تتواصل بقرب افتتاح مشروع مجمع كيما 2 باستثمارات 12,6 مليار جنيه لإنتاج 1200 طن من الأمونيا يوميًا ،بجانب إنتاج 1575 طن من سماد اليوريا يوميًا بإجمالى 570 ألف طن سنويًا.





وأوضح محافظ أسوان بأن جار تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة بتوشكى والتى أطلقها الرئيس السيسى أثناء حضوره ملتقى الشباب العربى الإفريقى فى مارس الماضى تشمل مزارع مزارع التمور والقمح والعنب، بالإضافة إلى مزارع الأغنام ، مشيرًا إلى أنه فى نفس الوقت تم بمنطقة توشكى أكبر مشروع لمزارع إنتاج الدواجن باستثمارات 1,2 مليار جنيه لإنتاج 4,5 مليون كتكوت جدود فى المرحلة الأولى ثم إنتاج 120 مليون كتكوت تسمين فى المرحلة الثانية ويوفر هذا المشروع 1260 فرصة عمل للشباب ، ثم تأتى مدينة توشكى الجديدة بمساحة 10 آلاف فدان وتضم 1224 وحدة سكنية ومستهدف أن يصل عدد السكان بها إلى 80 ألف نسمة .





وأوضح أنه سيكمل مسيرة المشروعات الجارية مع إعطاء الأولوية لقطاع البنية الأساسية التى تشمل إحلال وتجديد البنية الأساسية من شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى من أبرزها مشروع المعالجة الثلاثية لمحطة بلانة بتكلفة 100 مليون جنيه، بجانب إنشاء 3 محاور وكبارى عرضية جديدة على النيل هى كلابشة ودراو وخزان أسوان الحر باستثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتنمية الصعيد وإنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة تساهم فى ربط شرق النيل بغربه وبالتالي خلق تجمعات صناعية وعمرانية جديدة.





وتابع اللواء أشرف عطية بأنه لمواجهة مشكلة البطالة سيتم الإسراع بإنشاء المنطقة الحرة الاستثمارية بمساحة 187 فدانا وستضم 160 مشروعًا لتوفر 15 ألف فرصة عمل للشباب ، ليحقق ذلك التنمية المستقبلية مع وجود مدينة أسوان الجديدة بمساحة 4 آلاف فدان كمرحلة أولى والمخطط لها استيعاب نحو 70 ألف نسمة وهى تضم 280 وحدة سكنية كإسكان اقتصادى ، بجانب 4020 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الإجتماعى وتشمل المدينة جميع المرافق العامة والخدمية .





وأكد أشرف عطية على إنشاء وتشغيل الموقف الدولي الذي يعد نقطة انطلاق نحو أفريقيا بزيادة معدلات التنقل والسفر والحركة التجارية بين مصر والسودان حيث تم إنشاؤه على مساحة 7 أفدنة بتكلفة 25 مليون جنيه ، وأكمل عطية بأنه جار استكمال إنشاء وإدخال المرافق العامة لعدد 3 ألاف وحدة سكنية من مشروع الإسكان المميز ، وأيضًا ترفيق 1008 وحدة إسكان إجتماعى بقرية فطيره ، و 144 وحدة إسكان شباب بجبل الزلط بكوم أمبو ، بجانب 432 وحدة بالطويسة بدراو ضمن إسكان الشباب والأولى بالرعاية ، وأخيرًا 368 وحدة إسكان إجتماعى بحاجر أبو خليفة بإدفو .





وأكمل أنه بالنسبة لقطاع الصحة فجارى الإعداد لمنظومة التأمين الصحى الشاملة حيث تأتى محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والتى تعد إحدى المبادرات الرائدة للرئيس عبد الفتاح السيسى وإيمانه بحق كل مواطن فى أن ينال الرعاية الصحية المتكاملة وخاصة البسطاء وغير القادرين.





وذكر اللواء أشرف عطية بأنه تم اختيار 125 وحدة صحية حيث تم بدء أعمال التطوير الشاملة فى 62 وحدة كمرحلة أولى 11 مستشفى عاما ومركزيا ونوعيا لتطبيق هذه المنظومة موزعين على كافة مدن ومراكز المحافظة حيث يبلغ عدد سكان المحافظة 1،6 مليون نسمة حيث تم تسليم هذه الوحدات والمستشفيات للشركات المتخصصة لتنفيذ أعمال التطوير والإحلال والتجديد الشامل بتكلفة مالية وصلت إلى 4,5 مليار جنية ، وهناك متابعة مستمرة منى مع مدير عام الصحة للتعرف على الموقف التنفيذى لهذه الأعمال أولًا بأول وللوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز فيها من أجل الإنتهاء منها على الوجه الأكمل لتكون هذه المستشفيات والوحدات الصحية جاهزة تمامًا ومستعدة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل إعتبارًا من أول يوليو القادم كما هو محدد لها .





وأردف المحافظ بأنه بالتوازى يجرى العمل فى تلقى الأوراق والمستندات المطلوبة لفتح الملفات العائلين للمواطنين والتسجيل فى المنظومة الجديدة منذ الأول من أكتوبر الماضى فى 57 مركزا ووحدة صحية على مستوى المحافظة ، وهناك إقبال كبير من المواطنين فى محافظة أسوان لتسجيل أفراد عائلاتهم حيث بلغ أعداد المواطنين الذين تم فتح ملفات لهم حتى الآن إلى 267 ألفا و566 مواطنا ، وعقب فتح الملف العائلى يتم تحديد موعد الفحص الطبى مجانًا .





وأشار محافظ أسوان إلى أنه فى قطاع التعليم للعام الدراسى القادم 2019/ 2020 تم تجهيز 11 مدرسة بإجمالى 153 فصلا بجانب المدرسة اليابانية بالرديسية بعد دخول المدرسة اليابانية بالعقاد الخدمة فى العام الدراسى الماضى ، وكذا جارى إنشاء 33 مدرسة أخرى ، وبالنسبة لقطاع التعليم الجامعى كانت هناك طفرة غير مسبوقة بوصول عدد كليات جامعة أسوان إلى 20 كلية وأيضًا معهد البحوث والدراسات الإفريقية ، بالإضافة إلى فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والذى يضم 5 كليات، لافتا أنه جارى بقطاع الشباب والرياضة إنشاء وتطوير الصالة المغطاة بتكلفة 39 مليون جنيه مع إنشاء مبنى للمديرية بتكلفة 23 مليون جنيه، وتوازيًا مع ذلك فقد تم وجار إنشاء قصور الثقافة بالرديسية و إدفو و توشكى وخور عواضه بتكلفة إجمالية 41 مليون جنيه.





وأكد المحافظ أنه فى ظل إهتمام الدولة بتحسين مستوى المعيشة للمواطن البسيط جارى تنفيذ العديد من المشروعات بدعم من صندوق تحيا مصر وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى قطاعات عديدة للمحافظة بإعتمادات تصل لحوالى 609 مليون جنيه منها 320 مليون جنيه دعمًا من صندوق تحيا مصر و 289 مليون جنيه دعمًا من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى و من أبرز هذه المشروعات إدخال خدمة الصرف الصحى لعدد 8 قرى بنصر النوبة ، وأيضًا إنشاء محطة مياه الشرب بقرية عنيبة ، بجانب ترفيق المنطقة الحرفية بقرية الجنية والشباك ، علاوة على تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى ، وأيضًا إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء بمنطقة الصداقة الجديدة ، وكذا توصيل ترفيق إسكان جبل الزلط بمركز كوم أمبو ، فضلًا عن إنشاء مركز صندوق تحيا مصر الطبى للغسيل الكلوى .



