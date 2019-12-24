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فن

محمود متولي ينضم لـ سيف الله في رمضان

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:31 م
أحمد عمر
انضم الفنان محمود متولي لفريق عمل مسلسل" سيف الله" عن سيرة الصحابي خالد ابن الوليد، مع المخرج رؤوف عبد العزيز والكاتب إسلام حافظ، والمقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل.

ويواصل متولي التحضير للدور الذي يعتبره خطوة هامة للغاية في مشواره التمثيلي خاصة وأنها في عمل فني كبير وعودة لإنتاج الدراما التاريخية والدينية.

ويقوم متولي بالتدرب علي المبارزة وركوب الخيل خلال الفترة الماضية تمهيدا لبدء تصوير مشاهده في العمل.

المسلسل من تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

من ناحية أخرى يواصل متولي تقديم عرض"البخيل" على مسرح أوبرا ملك والذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين.

يذكر أن متولي قدم العديد من الأدوار الهامة منذ بداية عمله الفني وكذلك اكثر من مسرحية كمخرج وممثل في نفس الوقت.
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