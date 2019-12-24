منها تبييض الأسنان.. 5 فوائد غير متوقعة من مضغ اللبان

تحتوي عادة مضغ اللبان على الكثير من الفوائد الصحية، والتي تعتبر مجهولة عند البعض، فتعرف على فوائدها الصحية وفقًا لموقع "livestrong".



فوائد مضغ اللبان:



علاج تسوس الأسنان

تناول اللبان يساعد من الحد من تسوس الأسنان، فإنه يحتوي على نسبة من السكر الطبيعي، غير مضرة بالأسنان، أو تسبب تسوسا، بل أنها علاج فعال لتسوس الأسنان الناتج عن تناول الكثير من السكريات.





الشعور بالشبع

يعاني أصحاب الوزن الزائد من الحاجة لتناول الاطعمة طوال اليوم، ولكن عند مضغ اللبان طوال اليوم، فهو يساعد على الشعور بالشبع.



تبييض الأسنان

يعاني الكثير من الأشخاص من اصفرار الأسنان، ولكن مضغ اللبان يساعد على التخلص من اصفرار الأسنان الناتج عن تناول الشاي والقهوة.



تقليل التوتر

يساعد مضغ اللبان على التقليل من التوتر والحد من العصبية المفرطة، كما ينصح بتناولها أثناء القلق.



تعزيز صحة الدماغ

مضغ اللبان واحد من أبرز العادات التي تساعد على تحسين صحة الدماغ، كما ان عملية المضغ تساعد على نشاط الدماغ، واليقظة.

