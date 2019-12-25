AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

علاء ياسين يطرح كليب وداع يا صاحبي على اليوتيوب.. شاهد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:46 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد عمر
طرح المطرب علاء ياسين أحدث كليباته الغنائية بعنوان "وداع يا صاحبي" على قناته على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وقد تخطى عدد مشاهدي الكليب مائة ألف خلال أسبوعين.

الاغنية كلمات فوزي الليثي، ألحان محمد حمدي، توزيع وليد مصطفي والكليب من اخراج رامي جلو.

تدور فكرة الأغنية حول فقدان الصديق الشهم او كما يقولون صاحب صاحبه فهم اصبحوا قلة هذه الأيام، وتقول كلمات الأغنية: وداع يا صاحبي وداع يا غالي.. بعدك يا صاحبي صعبة الليالي.. الفرحة بعدك مش مكتوبالي.. انت عندي زي اخويا وابن امي .. انت كنت بجد سندي.. الف مليون سلامة للي ربوك.. ع الشهامة علموك .. يسلمو امك وابوك.

وتأتي هذه الاغنية ضمن سلسلة الاغاني التي قرر علاء ياسين تقديمها لترسيخ المبادئ والقيم في ثقافة الشباب فمؤخرا طرح اغنية عن الاب بعنوان "ابويا السند والضهر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الأهلي طايح فى الكل .. أحمد موسى: نفسي أشوف الزمالك بيكسب.. فيديو

الأهلى هايص على القمة.. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

تكلفته 4000 جنيه| ثورة داخل نقل البرلمان بسبب مسمار مستورد

نرمين الفقى تتألق بفستان قصير يبرز جمال أنوثتها

بعد قبلة زوجته المثيرة للجدل.. حسام الجندي يكشف تفاصيل جديدة فى مشواره الفنى.. فيديو

هنعملها فورًا.. السيسي يستجيب لطلب طفل ويقرر مادة جديدة بالمدارس والجامعات.. فيديو

AdvertisementS

لقطة غير أخلاقية من لاعبي الزمالك مع باسم مرسي.. ماذا حدث؟

هنعملها فورًا.. السيسي يستجيب لطلب طفل ويقرر مادة جديدة بالمدارس والجامعات.. فيديو

تحذير للأطفال وكبار السن.. الأرصاد: أمطار ورياح شديدة على المحافظات.. فيديو

عقوبات جديدة.. موقف اتحاد الكرة من حضور مرتضى منصور مباراة الزمالك

اتحاد الكرة يحسم مصير الاستبدال للأندية في انتقالات يناير وموقف كهربا

ابشرك بسرطان في الرئة.. مرتضى منصور: السحر سبب تعادل الزمالك وسيد عبد الحفيظ يبتسم عند هزيمتنا وتعادلنا

الأهلي يفوز على الزمالك 82 - 68 في قمة سوبر السلة ..فيديو

أخبار الرياضة | لقطة غير أخلاقية من لاعبي الزمالك مع باسم مرسي.. مرتضى منصور يهاجم سيد عبد الحفيظ

لون شعر صابرين وغياب إيمي وفستان مي عمر.. 10 مفاجآت في عرض أزياء هاني البحيري

السلطات الليبية تلقي القبض على 3 مصريين.. تعرف على السبب

فايلر فاشل ومش مصدق نفسه.. مرتضى منصور: الشبكة مقفولة بسحر أسود وسيد عبد الحفيظ جايب ناس عشان نخسر

مصر: متمسكون بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة .. وقدمنا صياغة بديلة لربط السدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون شعر صابرين وغياب إيمي وفستان مي عمر.. 10 مفاجآت في عرض أزياء هاني البحيري

30 دقيقة سلبية.. فرصة خطيرة للزمالك وتألق عامر عامر يحمي شباك الإنتاج الحربي

قتل ونتف ديوك الرومي حية.. شاهد مقاطع مسربة لسوء معاملة الطيور في تركيا