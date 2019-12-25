علاء ياسين يطرح كليب وداع يا صاحبي على اليوتيوب.. شاهد

طرح المطرب علاء ياسين أحدث كليباته الغنائية بعنوان "وداع يا صاحبي" على قناته على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وقد تخطى عدد مشاهدي الكليب مائة ألف خلال أسبوعين.





الاغنية كلمات فوزي الليثي، ألحان محمد حمدي، توزيع وليد مصطفي والكليب من اخراج رامي جلو.





تدور فكرة الأغنية حول فقدان الصديق الشهم او كما يقولون صاحب صاحبه فهم اصبحوا قلة هذه الأيام، وتقول كلمات الأغنية: وداع يا صاحبي وداع يا غالي.. بعدك يا صاحبي صعبة الليالي.. الفرحة بعدك مش مكتوبالي.. انت عندي زي اخويا وابن امي .. انت كنت بجد سندي.. الف مليون سلامة للي ربوك.. ع الشهامة علموك .. يسلمو امك وابوك.



