عبير منير والدة ملك قورة تكشف أسرار بنات ثانوي.. فيديو

كشفت عبير منير، أنها حاليا تقوم بقراءة سيناريو جديد، وسوف تقوم بالكشف عن تفاصيله في وقت لاحق، وذلك بعد ان شاركت في فيلم بنات ثانوي والمقرر عرضه يوم 7 يناير في جميع دور العرض.



وأوضحت عبير منير في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن فيلم بنات ثانوي يتحدث عن مشاكل الأسرية، وليست كما تداولت في جميع الأفلام السينمائية المسبقة، ولكن بين الشباب والبنات في المراحل العمرية الصغيرة، والتي يواجهونها داخل المدرسة.



فيما عبرت عبير منير عن فرحتها بحلول العام الجديد، وقد هنأت جميع متابعيها ومعجبيها بحلول عام 2020، وتمنت لهم مزيد من الصحة والسعادة، وتحقيق الاماني.



وجاء هذا الحوار خلال تواجدها في عرض أزياء هاني البحيري 100 في تاريخ الموضة سواء داخليا أو خارجيا، والعرض رقم ١١ له في مصر، وذلك للإعلان عن المجموعة الشتوية الخاصة به.



وقد حضر عرض الأزياء مجموعة لامعة من الفنانين من بينهم حسن الرداد، الكاتبة منى رجب نصيرة المرأة، هاني شاكر نقيب الموسيقيين، نادية مصطفى، صفية العمري، نهال عنبر، الإعلامية نجاة العسيلي، الإعلامي أسامة منير، الإعلامية ماجدة نورالدين، مفيد فوزي، لطيفة، صابرين، هاني رمزي وزوجته، سوزان نجم الدين، رغدة، وفاء عامر، منى عبد الغني، الإعلامية ريهام إبراهيم، الكاتبة فاطمة ناعوت، سهير شلبي، الفنانة منال سلامة، مها أحمد، دعاء فاروق، لبلبة.



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