AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عبير منير والدة ملك قورة تكشف أسرار بنات ثانوي.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:34 م
صدى البلد
Advertisements
آية التيجي - حياة عبد العزيز - احمد بيسو - عز حسين
كشفت عبير منير، أنها حاليا تقوم بقراءة سيناريو جديد، وسوف تقوم بالكشف عن تفاصيله في وقت لاحق، وذلك بعد ان شاركت في فيلم بنات ثانوي والمقرر عرضه يوم 7 يناير في جميع دور العرض.

وأوضحت عبير منير في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن فيلم بنات ثانوي يتحدث عن مشاكل الأسرية، وليست كما تداولت في جميع الأفلام السينمائية المسبقة، ولكن بين الشباب والبنات في المراحل العمرية الصغيرة، والتي يواجهونها داخل المدرسة.

فيما عبرت عبير منير عن فرحتها بحلول العام الجديد، وقد هنأت جميع متابعيها ومعجبيها بحلول عام 2020، وتمنت لهم مزيد من الصحة والسعادة، وتحقيق الاماني.

وجاء هذا الحوار خلال تواجدها في عرض أزياء هاني البحيري 100 في تاريخ الموضة سواء داخليا أو خارجيا، والعرض رقم ١١ له في مصر، وذلك للإعلان عن المجموعة الشتوية الخاصة به.

وقد حضر عرض الأزياء مجموعة لامعة من الفنانين من بينهم حسن الرداد، الكاتبة منى رجب نصيرة المرأة، هاني شاكر نقيب الموسيقيين، نادية مصطفى، صفية العمري، نهال عنبر، الإعلامية نجاة العسيلي، الإعلامي أسامة منير، الإعلامية ماجدة نورالدين، مفيد فوزي، لطيفة، صابرين، هاني رمزي وزوجته، سوزان نجم الدين، رغدة، وفاء عامر، منى عبد الغني، الإعلامية ريهام إبراهيم، الكاتبة فاطمة ناعوت، سهير شلبي، الفنانة منال سلامة، مها أحمد، دعاء فاروق، لبلبة.

وإليكم الفيديو..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. نجوم الفن والإعلام فى انطلاق عرض أزياء الـ 100 للمصمم هاني البحيري

بالريش والشيفون.. بوسي شلبي بإطلالة ملائكية تقدم عرض أزياء هاني البحيري

على نغمات قادرين نعملها.. فساتين قصيرة تخطف الأنظار فى عرض أزياء هاني البحيري

مفاجأة الحفل.. فنان لبناني يشارك فى عرض أزياء هاني البحيري

عرض أزياء هاني البحيري| مي عمر ترتدي فستان زفاف بـ15 مليون دولار

عروسة وعريس.. هاني البحيري يفاجئ الحضور بفستان زفاف وبدلة رجالى في بداية عرض الأزياء

ترشيحاتنا

30 دقيقة سلبية.. فرصة خطيرة للزمالك وتألق عامر عامر يحمي شباك الإنتاج الحربي

من خلف القضبان.. رضا عبدالعال يقود البلدية لفوز صعب على دكرنس بالقسم الثاني

حصاد محمد صلاح 2019 .. إنجازات فردية وسيطرة أوروبية وإخفاق دولي

يتوب علينا ربنا.. مصطفى شعبان يمازح لاعب النادى الأهلى

بعد طلب السراج.. تحذير شديد اللهجة من أمريكا بشأن التدخل التركي في ليبيا

بسبب مد البحر وسرعة الرياح.. غرق شوارع بورفؤاد أكبر مدن بورسعيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 دقيقة سلبية.. فرصة خطيرة للزمالك وتألق عامر عامر يحمي شباك الإنتاج الحربي

قتل ونتف ديوك الرومي حية.. شاهد مقاطع مسربة لسوء معاملة الطيور في تركيا

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش سكالوب بانية وسلطة خيار متبل وآيس كريم التراميسو