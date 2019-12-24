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تعليم

اخبار التعليم .. افتتاح معرض الذكاء الاصطناعي بحضور قيادات التعليم العالي العرب .. والخفافيش تهاجم مدارس بلاط بالوادي الجديد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:31 م
قســـم التعليم
نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:


التحقيق فى واقعة تعدي طبيب على ممرضة بغرفة العمليات بمستشفى جامعة طنطا

عبد الغفار يفتتح معرض الذكاء الاصطناعي بحضور قيادات التعليم العالي العرب

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لهندسة الطاقة بجامعة أسوان .. صور

فتح باب التقدم للالتحاق برياض الأطفال في مدارس النيل المصرية لعام 2020 - 2021

مكافأة لموظفي جامعة بني سويف بمناسبة أعياد الميلاد

الخشت يستقبل رئيس جامعة كوكوجاكو إن اليابانية لبحث سبل التعاون التعليمي والبحثي

لأول مرة.. كورال لذوى القدرات الخاصة بحفل جامعة حلوان

الخفافيش تهاجم مدارس بلاط بالوادي الجديد.. والزراعة: علاج المشكلة على نفقة التعليم

تعليم القاهرة تنظم حملة لتوعية طلاب المدارس بأضرار تعاطي المخدرات

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