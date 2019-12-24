بثق في ذوقه.. عبير منير توضح أهم ما يميز أزياء هاني البحيري.. فيديو

علقت الفنانة عبير منير، حول حضورها عرض أزياء هاني البحيري أنها غالبا ما تكون حريصة على التواجد داخل الفاشون شو، ودعم هاني البحيري، حيث أنه من أكثر مصممي الأزياء المصريين شهر حاليا خارج مصر وداخلها، لذا فهو يحتاج الدعم الدائم من جميع محبيه.





وتابعت عبير منير، في تصريح خاص لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أن ترتدي من أزياء هاني البحيري، حيث أن ابنتها في حفل زفافها قامت بارتداء فستان الزفاف من تصميمه، وقالت: أنا بثق في ذوقه جدا، بالإضافة إلى أنني محبه إلى الفاشون والموضة.





وظهرت عبير منير، بإطلالة انيقة وجذابة للغاية، حيث ظهرت بفستان باللون الأسود والمطعمة ببعض اللون الفضي، وقد تركت شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة ناعمة وانسيابية، فيما أبرزت جمال ملامحها ببعض اللمسات البسيطة، والناعمة والتي تلائمت مع إطلالتها.





وقدم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري ١٠٠ قطعة من بينها 5 من أفكار الفنانة رجاء الجداوي، والتي تعتمد فكرتها على أن تكون تصميمات كلاسيكية تتناسب مع المرأة فوق سن 40 عاما، والألوان والتصميمات التي تبرز أنوثة المرأة في هذه المرحلة العمرية.





وقدمت افتتاح عرض الأزياء الإعلامية بوسي شلبي، والتي ظهرت بإطلالة خارجة عن المألوف، حيث قدمت التحية لكل نجوم المجتمع الحاضرين لدعم عرض أزياء هاني البحيري.





ومن أبرز الحضور حسن الرداد، الكاتبة منى رجب نصيرة المرأة، هاني شاكر نقيب الموسيقيين، نادية مصطفى، صفية العمري، نهال عنبر، الإعلامية نجاة العسيلي، الإعلامي أسامة منير، الإعلامية ماجدة نورالدين، مفيد فوزي، لطيفة، صابرين، هاني رمزي وزوجته، سوزان نجم الدين، رغدة، وفاء عامر، منى عبد الغني، الإعلامية ريهام إبراهيم، الكاتبة فاطمة ناعوت، سهير شلبي، الفنانة منال سلامة، مها أحمد، دعاء فاروق، لبلبة.





وحضر عرض الأزياء نخبة من رجال الأعمال، ومن أبرزهم الفنانة رجاء الجداوي، وشريك نجاح هاني البحيري مصفف الشعر محمد الصغير، والإعلامية سهير جودة، وعادل سالم صاحب شركة سالم للأقمشة، رئيس غرفة الصناعات محمد عبد السلام، مدير مركز التصميمات في وزارة الصناعة عايدة زايد، وغيرهم.





ويعتبر هذا العرض عرض أزياء رقم ١٠٠ في تاريخ الموضة سواء داخليا أو خارجيا، والعرض رقم ١١ له في مصر، وذلك للإعلان عن المجموعة الشتوية الخاصة به.



