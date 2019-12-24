سيارات مطلوبة في السعودية على أقصى سرعة.. تعرف عليها

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن استدعاء 26.227 مركبة شيفروليه "Tahoe/Suburban/Silverado"Sierra" GMC" 2020-2014.





وأوضحت أنه تم استدعاء 5.789 مركبة Suburban "2015-2020"، و16.375 مركبة Tahoe "2015-2020"، و2.147 مركبة Silverado "2014-2018"، و1.916 مركبة SIERRA "2014-2016".





وذكرت الوزارة أن سبب الاستدعاء هو وجود خلل بوحدة التحكم في الفرامل الإلكترونية قد يؤدي إلى فرملة غير مقصودة على إحدى العجلات، مما يتسبب في انحراف المركبة وخطر وقوع حاد.



