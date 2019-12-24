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سيارات

سيارات مطلوبة في السعودية على أقصى سرعة.. تعرف عليها

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:37 م
سيارات مطلوبة في
سيارات مطلوبة في السعودية على اقصى سرعة.
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محمود نوفل
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن استدعاء 26.227 مركبة شيفروليه "Tahoe/Suburban/Silverado"Sierra" GMC" 2020-2014.

وأوضحت أنه تم استدعاء 5.789 مركبة Suburban "2015-2020"، و16.375 مركبة Tahoe "2015-2020"، و2.147 مركبة Silverado "2014-2018"، و1.916 مركبة SIERRA "2014-2016".

وذكرت الوزارة أن سبب الاستدعاء هو وجود خلل بوحدة التحكم في الفرامل الإلكترونية قد يؤدي إلى فرملة غير مقصودة على إحدى العجلات، مما يتسبب في انحراف المركبة وخطر وقوع حاد.

ودعت "التجارة" المستدعاة مركباتهم إلى التواصل مع الشركة لإعادة برمجة نظام EBCM مجانًا.
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