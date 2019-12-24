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فن

قدم 52 عملا فنيا.. وفاة الفنان جلال رجب بعد صراع مع المرض والعزاء الخميس

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:48 م
الفنان جلال رجب
الفنان جلال رجب
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أحمد عمر
توفي اليوم الفنان جلال رجب بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن تستقبل أسرة الفنان الراحل العزاء بعد غد الخميس بمسجد القوات المسلحة بمدينة نصر.

يذكر أن الفنان الراحل من مواليد 16 يوليو عام 1961، وقدم ما يقرب من 52 عملًا فنيا خلال مشواره الفنى .

ومن أشهر أعمال الفنان الراحل مسلسل شمس الانصارى، وفيلم الرغبة مع المخرج على بدرخان ، وفيلم كذلك فى الزمالك ، وإعدام برئ، وفيلم اغتيال، ومسلسل السقوط فى بئر سبع.
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