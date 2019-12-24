المخابرات الإثيوبية تغير اسمها .. تفاصيل

أعلن جهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي، اليوم الثلاثاء، عن خطط لتغيير اسمه إلى مركز الاستخبارات الوطني. بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.



ونقلت الوكالة عن المدير العام، ديميلاش جبريميشيل، قوله للصحفيين إنه تم الانتهاء من مشروع قانون لتغيير الاسم وإحداث تغيير في أساليب العمل.



وأضاف أن مشروع القانون جزء من برامج الإصلاح وأهدافه للحفاظ على الاستقلال المؤسسي لجهاز المخابرات عن السياسة.



وأوضح أنه تم الانتهاء من إعداد خطة استراتيجية مدتها عشر سنوات بالإضافة إلى التخطيط لتوفير التعليم في مجال الاستخبارات مع برنامج للحصول على درجة علمية.



وقال إن التحقيق الذي أُجري بشأن المؤسسات المشتبه في تورطها في قضايا فساد كبيرة قد اكتملت.



وأضاف أن جهاز الأمن أجرى أعمالًا ناجحة في تغذية المعلومات التي ساعدت في مكافحة التدفق المالي و الأسلحة غير مشروعة وتداولها خلال الأشهر الستة الماضية. وبناءً على ذلك ، فقد نجح في توفير أكثر من نصف مليار من الأموال العامة بسبب الضياع ، مثل الفساد والتهرب الضريبي.

