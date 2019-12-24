انتصار للشعب.. البرلمان العراقي يوافق على المادة 15 من قانون الانتخابات

أقر مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، تمرير المادة ١٥ في قانون الانتخابات التي تتضمن دوائر متعددة، وهو ما يعد انتصارا للتظاهرات التي تشهدها البلاد.





وقال مصدر بالمجلس إلى فضائية السومرية نيوز العراقية، إن "مجلس النواب صوت، اليوم، على المقترح السادس والذي يخص الدوائر المتعددة للمحافظة في المادة 15 بقانون الانتخابات".





وأضاف المصدر، أن "المحافظة ستكون دوائر متعددة وحسب عدد سكان المحافظة على أساس بيانات وزاره التخطيط"، مؤكدًا أن "الترشيح سيكون فرديًا".





وتنص هذه المادة على تم التصويت على تقسيم الانتخابات في البلاد إلى:

١- دوائر متعددة

٢ - ترشح فردي

٣- الفائز اعلى الاصوات



