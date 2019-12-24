AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

رجل يتوعد لأحدهم على فيس بوك بسبب قتله كلبه.. صور

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:37 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
قام "شاد" البالغ من العمر 35 عاما بنشر صورة على حسابه عبر فيس بوك تضمن رسالة تهديد من أحدهم و بها الطوق الخاص بالكلب الذي أعلن عن فقدانه و بحثه عنه منذ فترة. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية أن شاد البالغ من العمر 35 عاما، ضاعت كلبته منذ فترة و أعلن عبر حسابه على فيس بوك أنه على استعداد لرصد مكافأة مالية كبيرة لمن يعثر على كلبته. 

في البداية كان يبحث عن الكلبة في كل الشوارع القريبة من المنزل أملا في أن يجدها إلا أن المحاولات فشلت تماما، فقال له أحد الأطباء البيطريين يبدو أنها جريت في مكان بعيد و لن يمكن تحديد مكانها. 

فوجئ شاد في صباح أحد الأيام بالأسبوع الماضي، بحقيبة بلاستيكية أمام باب المنزل تحمل الطوق الذي كان مربوطا في عنق كلبته عندما خرجت لتلعب و معه رسالة. 

حملت الرسالة لهجة عنيفة حيث قال الراسل " اعتذر عن قتل الكلبة الخاصة بك فإنها كانت مزعجة، و حاول التخلص من حيواناتك الأليفة بسرعة وإن لم تفعل سأقتلهم ككلبتك الصغيرة . 

توعد صاحب الكلبة للراسل و نشرها عبر فيس بوك و كتب إذا عثرت عليك سأقتلك أيها الجبان .
رجل يتوعد لأحدهم على فيس بوك بسبب قتله كلبه.. صور
رجل يتوعد لأحدهم على فيس بوك بسبب قتله كلبه.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم تربية الكلاب | مستشار المفتي يحسم الجدل حول تربيتها للتسلية أو الحراسة

بعد تكريم ترامب له.. لماذا أعلنت أمريكا عن هوية كلب عملية مقتل البغدادي؟

12 ساعة بحث.. كيف استقبل رجل كلبته المفقودة؟

بسبب حركة شائعة.. أب ينهي حياة رضيع عمره 13 يوما

سيدة تطالب بـ تعويض بعد تعرض كلبها لحادث غريب .. صور

كلب قفز خلف طفلة 6 سنوات في باص المدرسة فوقعت الكارثة

ترشيحاتنا

يتوب علينا ربنا.. مصطفى شعبان يمازح لاعب النادى الأهلى

بعد كهربا.. الأهلي يكشف تفاصيل صفقة يناير المنتظرة

الأرصاد: نشاط قوي للرياح وعواصف ترابية خلال الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

من خلف القضبان.. رضا عبدالعال يقود البلدية لفوز صعب على دكرنس بالقسم الثاني

طلاق النوم .. دراسة تكشف عن صحة نوم الأزواج بعيدا عن بعضهم

الأهلوية ممكن يزعلوا.. نبيل الحلفاوى يوجه رسالة لنادي الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتدائها فستانا بـ 15 مليون دولار.. 10 إطلالات جريئة لـ مي عمر أثارت الجدل

طفلة مصابة بالسرطان تتلقى أفضل هدية بمناسبة الكريسماس.. تفاصيل

أول ظهور لشقيق منة فضالي المثير للجدل .. صور