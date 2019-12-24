رجل يتوعد لأحدهم على فيس بوك بسبب قتله كلبه.. صور

قام "شاد" البالغ من العمر 35 عاما بنشر صورة على حسابه عبر فيس بوك تضمن رسالة تهديد من أحدهم و بها الطوق الخاص بالكلب الذي أعلن عن فقدانه و بحثه عنه منذ فترة.





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية أن شاد البالغ من العمر 35 عاما، ضاعت كلبته منذ فترة و أعلن عبر حسابه على فيس بوك أنه على استعداد لرصد مكافأة مالية كبيرة لمن يعثر على كلبته.





في البداية كان يبحث عن الكلبة في كل الشوارع القريبة من المنزل أملا في أن يجدها إلا أن المحاولات فشلت تماما، فقال له أحد الأطباء البيطريين يبدو أنها جريت في مكان بعيد و لن يمكن تحديد مكانها.





فوجئ شاد في صباح أحد الأيام بالأسبوع الماضي، بحقيبة بلاستيكية أمام باب المنزل تحمل الطوق الذي كان مربوطا في عنق كلبته عندما خرجت لتلعب و معه رسالة.





حملت الرسالة لهجة عنيفة حيث قال الراسل " اعتذر عن قتل الكلبة الخاصة بك فإنها كانت مزعجة، و حاول التخلص من حيواناتك الأليفة بسرعة وإن لم تفعل سأقتلهم ككلبتك الصغيرة .



