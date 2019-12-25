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ديني

متى يمكن للمرأة استعمال المانيكير دون أن يؤثر في صحة الوضوء

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:02 ص
متى يمكن للمرأة استعمال
متى يمكن للمرأة استعمال المانيكير دون أن يؤثر في صحة الوضوء
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محمود ضاحي

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن غسل الأيدي إلى المرافق هذا واجب وركن من أركان الوضوء، الذي يستدعي أن يعم الماء كل ما يصدق عليه اسم اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق.

وأوضح «ممدوح»، خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، في إجابته عن سؤال: «متى يمكن للمرأة استعمال طلاء الأظافر ( المانيكير) دون أن يؤثر في صحة الوضوء؟»، أنه لو كان هناك شيء موجود على اليد يحول دون وصول الماء إلى جزء من أجزاء اليد، فهذا يعني أن غسل اليدين لم يحدث بتمامه.

وأضاف أن هذا ما يحدث عند وضع طلاء الأظافر، الذي يمنع وصول الماء إلى حيث موضعه، وبالتالي يكون هناك إشكالًا في تمام الوضوء، بما يؤثر على صحة الوضوء، منوهًا بأن الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء في سورة المائدة، عندما حث الله تعالى عباده المؤمنين على غسل أيدهم إلى المرافق، في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ» الآية 6 من سورة المائدة.

وتابع: ولكن مع التقدم العلمي في إنتاج مثل هذه المواد التجميلية، يمكن المرأة في الاستمتاع بهذه الزينة في حدود المسموح لها به، وفي الوقت ذاته لا يؤثر على صحة أظافرها ولا صحة عباداتها، وهو نوع جديد من طلاء الأظافر انتشر واشتهر في الأوساط النسائية، يسمح بنفوذ الماء والهواء، فبه تستطيع المرأة الجمع بين التجمل المباح والعبادة الصحيحة، التي لا خلاف في صحتها بين العلماء، وهناك صنف آخر من طلاء الأظافر غير الدائم، والذي تستطيع المرأة تقشيره بيدها.
هل تصح صلاة المرأة بطلاء الأظافر؟
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن غسل اليدين إلى المرافق واجب وركن من أركان الوضوء، الذي يستدعي أن يعم الماء كل ما يصدق عليه اسم اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق.

وأضاف "ممدوح"، أن طلاء الأظافر لا ينقض الوضوء ولا يفسد الصلاة ولكنه قد يمنع من صحة الوضوء، مُوضحًا أنه إذا توضأت المرأة ثم وضعت طلاء الأظافر فلا تكون صلاتها باطلة، أما إذا وضعت طلاء الأظافر ثم توضأت فإذا كان من الأنواع التي لا تسمح للماء أن تصل للأظافر، فلا يصح الوضوء معه؛ لأنه أصبح هناك حائلا لوصول الماء إلى البشرة.
وتابع أنه إذا كانت هناك أنواع من طلاء الأظافر ينفذ الماء من خلاله فيصح هذا، فإذا تحققت المرأة من وضع هذا الطلاء الذي يسمح بوصول الماء إلى البشرة، فيصح معه الوضوء.
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