اختبارات كلابي على سيارات لاند روفر.. لهذا السبب

أكدت شركة جاجوار لاندروفر البريطانية لصناعة السيارات لاند روفر إن الكثيرين من ملاك سياراتها يستخدمون سياراتهم من طراز ديفيندر في نقل كلابهم، حيث تترك مخالب الكلاب خدوشا على مؤخرة السيارة مما يشكل مصدر إزعاج.



وقد صنع مهندسو الشركة مخالب آلية تعمل بنفس طريقة عمل مخالب الكلاب لاختبار تحمل سطح السيارة لمخالب الكلاب، وجمعوا البيانات التي يحتاجونها من خلال استخدام كلب من فصيلة لابرادور يدعى يوجي.



كما طلبوا تكرار القفز من وإلى صندوق الأمتعة في سيارة لاند روفر ديفيندر، مع فتح الباب الجانبي المثبت بمفصلات.



وسجلوا كل خطوة من خلال تكنولوجيا تعيين الضغط مع استخدام مخالب يوجي من أجل تطوير مخالب مماثلة مزودة بزنبرك مما يسمح للمخالب باتباع مناسيب الطرق والضغط بالتساوي على مختلف أجزاء ماص التصادم في مؤخرة السيارة.



وثبت أن المخالب الاصطناعية المزودة بزنبرك تمثل حلا أقل تكلفة وأسهل استخداما مقارنة بالاعتماد على الكلب يوجي، وأظهرت نتائج الاختبارات أن ماص التصادم يمكنه تحمل مخالب الكلاب لأكثر من عشر سنوات.

