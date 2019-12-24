AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

اختبارات كلابي على سيارات لاند روفر.. لهذا السبب

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:32 م
اخبار السيارات
اخبار السيارات
Advertisements
قسم السيارات
أكدت شركة جاجوار لاندروفر البريطانية لصناعة السيارات لاند روفر إن الكثيرين من ملاك سياراتها يستخدمون سياراتهم من طراز ديفيندر في نقل كلابهم، حيث تترك مخالب الكلاب خدوشا على مؤخرة السيارة مما يشكل مصدر إزعاج.

وقد صنع مهندسو الشركة مخالب آلية تعمل بنفس طريقة عمل مخالب الكلاب لاختبار تحمل سطح السيارة لمخالب الكلاب، وجمعوا البيانات التي يحتاجونها من خلال استخدام كلب من فصيلة لابرادور يدعى يوجي.

كما طلبوا تكرار القفز من وإلى صندوق الأمتعة في سيارة لاند روفر ديفيندر، مع فتح الباب الجانبي المثبت بمفصلات.

وسجلوا كل خطوة من خلال تكنولوجيا تعيين الضغط مع استخدام مخالب يوجي من أجل تطوير مخالب مماثلة مزودة بزنبرك مما يسمح للمخالب باتباع مناسيب الطرق والضغط بالتساوي على مختلف أجزاء ماص التصادم في مؤخرة السيارة.

وثبت أن المخالب الاصطناعية المزودة بزنبرك تمثل حلا أقل تكلفة وأسهل استخداما مقارنة بالاعتماد على الكلب يوجي، وأظهرت نتائج الاختبارات أن ماص التصادم يمكنه تحمل مخالب الكلاب لأكثر من عشر سنوات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

60 مليون في خطر.. الوسادة الهوائية تطلق شظايا تهدد السائقين.. كيف تتأكد من سلامة سيارتك؟

تاتا الهندية تبحث الشراكة بين جاكوار لاندروفر وبي ام دبليو أو جيلي

لاند روفر تطور نسخة من ديفيندر للطرق الوعرة.. صور

تخفيضات تصل لـ650 ألف جنيه.. تراجع أسعار لاند روفر land rover في مصر

ترشيحاتنا

عثروا عليها فوق البوتاجاز.. سر رفض فرنسا بيع لوحة بقيمة 24 مليون يورو

أرخص سيارة في مصر 2020 .. تفاصيل

بدون أدوية.. 7 حيل خارقة للتخلص من متاعب النقرس

اخبار الرياضة| إيقاف مرتضى منصور وفرج عامر ورضا عبدالعال.. وفاة شقيقة محمود متولي.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

بعد إيقاف مرتضى منصور.. اتحاد الكرة يوجه صدمة جديدة للزمالك

حد يفهم الباشا.. تعليق مثير من عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الاتحاد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتدائها فستانا بـ 15 مليون دولار.. 10 إطلالات جريئة لـ مي عمر أثارت الجدل

طفلة مصابة بالسرطان تتلقى أفضل هدية بمناسبة الكريسماس.. تفاصيل

أول ظهور لشقيق منة فضالي المثير للجدل .. صور