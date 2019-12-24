مجدي طلبة المدير الفني للحمّام : فريقنا استحق الفوز على الأولمبي

أعرب مجدى طلبة المدير الفني لفريق الحمام عن سعادته بفوز فريقه على الأولمبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب عز الدين يعقوب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة العاشرة .



وقال طلبة إن أداء فريقه لم يكن على المستوى المطلوب خلال الشوط نظرا لقلة خبرة اللاعبين وصغر سنهم ولكن بعد أن سجل الأولمبى هدفه لم يكن امامهم سوى الهجوم ونجحوا فى تحقيق التعادل ثم الفوز .



وأضاف المدير الفني للحمام أن الأولمبى استحوذ فى بعض فترات المباراة ولكن لم تكن له هجمات خطيرة على مرمانا .



وعن توقعاته قبل المباراة للنتيجة التى انتهت اليها أوضح طلبة انه يخوض جميع المباريات من أجل الحصول على النقاط الثلاث ومن الوارد الحصول عليها ومن الوارد العكس والفيصل هو الأداء والتوفيق وهو ما تحقق للحمام فى مباراة اليوم .