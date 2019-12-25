صندوق التنمية يحتفل بذكرى "جاهين وفريد الأطرش".. الخميس

بمناسبة ذكرى ميلاد الـ 89 للشاعر الكبير صلاح جاهين، يقيم مركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ، في السادسة مساء الخميس 26 ديسمبر أمسية شعرية غنائية لأجمل أشعار الراحل "صلاح جاهين"، يستضيف فيها عدد من الشعراء منهم : "عبد الناصر عبد الحميد سعيد"، "سماح إبراهيم محمود"، لإلقاء عدد من أهم أشعار "جاهين" بمشاركة المطرب رمضان فتحي عبد الستار .



يذكر أن "جاهين" من أهم شعراء العامية في القرن الماضي، ولد في 25 ديسمبر 1930 ، عمل رساماَ للكاريكاتير، قام بتأليف ما يزيد عن 161 قصيدة منها "علي اسم مصر"، "تراب الدخان" ألف أشهر أوبريت للعرائس في مصر "الليلة الكبيرة"، وأشتهر بكتابة "الرباعيات" التى كان ينشرها أسبوعياَ في مجلة صباح الخير وجريدة الأهرام ، توفي في 21 ابريل 1986 .



من ناحية أخرى، وبمناسبة الذكرى الـ45 على رحيل ملك العود الموسيقار " فريد الأطرش" يقيم مركز إبداع "بيت السحيمي" بشارع المعز، بالتعاون مع جمعية محبي فريد الأطرش ، حفل لفرقة "الفن الأصيل" وذلك في السابعة مساء نفس اليوم.



يتضمن برنامج الحفل عدد من أشهر أغانى الموسيقار الراحل منها: (حكاية غرامى، مش كفاية يا حبيبى، ياواحشنى رد عليا، ياحبايبى يا غاليين، بقى عايز تنسانى، ياسلام على حبى وحبك) أداء الفنانين" أسامة حسن، زينب المصرى، محمد وحيد، منى إبراهيم".



يذكر أن الموسيقار "فريد الأطرش" واحدًا من أهم علامات الموسيقى العربية فى مصر والوطن العربى، تميز بطريقته التى أصبحت مدرسة فى العزف على العود، حتى لقب "بملك العـود" بالإضافة إلى ألحانه المتميزة لكبار عمالقـة الغناء فى مصر والوطن العربى مثل: "صباح"،"وردة" ،"محرم فؤاد" وغيرهم.



قدم مجموعة من أهم الأفلام الغنائية والإستعراضية بلغت 31 فيلمًا سينمائيًا فى الفترة من 1941 الى 1975.



الحفل تحت إشراف الفنان عادل السيد رئيس الجمعية .