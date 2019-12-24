السن مجرد رقم .. إنجى على تستضيف غادة عادل فى أسرار النجوم

تستضيف الإعلامية إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم"، الفنانة غادة عادل يوم الخميس القادم بمحطة وراديو نجوم FM 100.6 لمدة ساعتين.



وعلقت إنجى على استضافتها لغادة عادل عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام قائلة : " ضيفتي هي واحدة من أهم نجمات جيلها..مشوارها الفني ملئ بالنجاحات والعلامات المهمة أمام كبار النجوم في السينما والدراما" .



وأضافت : " ضيفتي هي صديقتي وأختي و مصدر طاقة إيجابية وسند حقيقي لأسرتها وكل أصحابها..مبهجه..مجنونة..طفله مقبلة على الحياة بقلب مفتوح وبمنتهى التفاؤل" .



واستكملت : " ضيفتي هي المعنى الحقيقي لمقولة (السن مجرد رقم)، لأن عمرها ما هتكبر وهتفضل طفلة في عيون كل حبايبها..لأنها الجميلة غادة عادل..والنهارده هنحتفل معاها بعيد ميلادها وبالكريسماس وبتكريمها كأحسن فنانة كوميدية في ٢٠١٩ بناءً على تصويت الجمهور، وهنعرف أهم أمنيتها ل ٢٠٢٠ على المستوى الشخصي والفني ، مافيش أحلى من غادة عادل علشان نختم بيها ٢٠١٩ ونبدأ بيها ٢٠٢٠" .

