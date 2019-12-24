الذهب يرتفع 3.5 جنيه للجرام بنهاية تعاملات اليوم



وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا في ختام تعاملات اليوم لـ 674.55 جنيه مقابل 671.05 جنيه أمس بفارق 3.5 جنيه.



وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لـ 770.9 جنيه اليوم مقابل 766.9 جنيه أمس بزيادة قدرها 4 جنيهات، فيما وصل سعر الجرام من عيار 18 لـ 578.2 جنيه مقارنة بـ 575.2 جنيه أمس بفارق 3جنيهات.



وسجل عيار 14 الأقل فئة نحو 449.7 جنيه مقابل 447.35 جنيه أمس بفارق2.35 جنيه.



ووصل

ووصل سعر الجنيه الذهب 5396 جنيه و أوقية الذهب بـ 23.98 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 770.9 ألف جنيه.