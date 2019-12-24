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اقتصاد

الذهب يرتفع 3.5 جنيه للجرام بنهاية تعاملات اليوم

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:33 م
محمد يحيى
ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات نهاية اليوم الثلاثاء بمتوسط 3.5 جنيه، مقارنة بما كانت عليه أمس الإثنين.

وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا في ختام تعاملات اليوم لـ 674.55 جنيه مقابل 671.05 جنيه أمس بفارق 3.5 جنيه.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لـ 770.9 جنيه اليوم مقابل 766.9 جنيه أمس بزيادة قدرها 4 جنيهات، فيما وصل سعر الجرام من عيار 18 لـ 578.2 جنيه مقارنة بـ 575.2 جنيه أمس بفارق 3جنيهات.

وسجل عيار 14 الأقل فئة نحو 449.7 جنيه مقابل 447.35 جنيه أمس بفارق2.35 جنيه.

ووصل سعر الجنيه الذهب 5396 جنيه و أوقية الذهب بـ 23.98 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 770.9 ألف جنيه.
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