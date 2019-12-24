مفيد شهاب: جامعة القاهرة صاحبة فضل على مصر والعالم

قال الدكتور مفيد شهاب احد المكرمين بحفل عيد العلم الـ 16 بجامعة القاهرة والحاصل علي جائزة الدولة التقديرية" باسم 90 مكرما أنحني احتراما لهذه الجامعة وأسجل فضلها عليا وعلينا جميعا فلولا هذه الجامعة ما كان العلم امتد وانتشر الي ربوع مصر".



وأضاف شهاب علي هامش كلمته بحفل عيد العلم الـ 16 الذي تنظمه جامعة القاهرة: مر 111 عاما علي تاريخ الجامعة من بحث علمي جاد وتربية علمية وثقافية حيث قامت كأول جامعة سنة 1908 والتي انتشرت بعدها الجامعات الحكومية والخاصة والاهلية وغيرها ولا بد ان نعترف بفضلها علي مصر والدول العربية والعالم كله. لا خير في امة لا تتواصل اجيالها والشباب هم امل المستقبل ولكن لابد ان تتواصل الاجيال ونحن مسؤولون عن رعاية هؤلاء الشباب.



ومن المقرر ان يُكرم الدكتور الخشت، خلال احتفالية عيد العلم، علماء الجامعة، ومفكريها، وباحثيها، الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها، وجوائز الجامعة في مختلف المجالات العلمية، والذين ساهموا بأبحاثهم العلمية في خدمة وتنمية المجتمع المصري والدولة الوطنية.



يُشار إلى أن احتفالية عيد العلم كانت تُقام في مصر منذ عام 1944 في 17 أغسطس من كل عام، إلى أن تم تغيير موعده في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1958 ليصبح 21 ديسمبر من كل عام، وهو ما يتزامن مع تاريخ افتتاح جامعة القاهرة عام 1908، لتكريم العلماء والأدباء والفنانين.