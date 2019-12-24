طرح Xiaomi's Mi Note 10 Pro فى إسبانيا اليوم.. بكاميرا 108 ميجابيكسل

أصبح هاتف Xiaomi's Mi Note 10 Pro متاحًا اليوم فى إسبانيا، والذى يأتى بكاميرا خارقة خارقة بدقة 108 ميجابيكسل، توفر أفضل تجربة تصوير على الإطلاق.



وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يمكنك الحصول على Xiaomi's Mi Note 10 Pro بسعر 649 يورو، وعن طريق منصة بيع FNAC بسعر 559 يورو فقط.



وكان قد تم الكشف عن الهاتف فى مؤتمر العلامة الصينية الشهيرة بالعاصمة الإسبانية مدريد فى 8 نوفمبر الماضى، إلا أنه توفر اليوم رسميًا بالأسواق.



يذكر أن النسخة العادية وهى Mi Note 10 تأتى بشاشة كبيرة قياس 6.47 بوصة من نوع "super amoled" بتقنية عرض Full HD+، بدون أى حواف جانبية، وطريقة حماية قوية ضد الصدمات Corning Gorilla Glass 5، مع نوتش قطرة الماء فى أعلى منتصف الشاشة.



وزودت شاومى Mi Note 10 بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 730G من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 6 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.



ويحتوي Mi Note 10 على كاميرا خلفية خماسية بدقة 108 و12 و5 و20 و2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، بالإضافة لقارئ البصمة أسفل الشاشة نفسها.



وبالطبع يتطلب هاتف بهذه القوة بطارية عملاقة، وهي بسعة بطارية 5230 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة بقوة 30 وات، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو، ويعمل على نظام Android 9.0.

