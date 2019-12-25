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مرأة

طريقة عمل ماسك الحليب والملح

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:45 م
طريقة عمل ماسك الحليب
طريقة عمل ماسك الحليب والملح
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اسماء محمد
تعد التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة من أكثر الأشياء التى تشوه جمال بشرة المرأة وتجعلها تبدو أكبر سنا ومن اكثر المسكات القادرة على علاج هذه المشكلة هى ماسك الحليب والملح.

قدم موقع " boldsky" خطوات عمل ماسك الحليب والملح لإزالة خلايا البشرة الميتة وعلاج التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

مكونات ماسك الحليب والملح:
1 ملعقة صغيرة من ملح البحر
كوب من الحليب الطبيعي

طريقة استخدام ماسك الحليب والملح:
- قم بخلط ملعقة صغيرة ملح البحر مع كوب حليب ويقلب جيدا .
- اغمس وسادة قطنية ودب هذا المحلول في جميع أنحاء وجهك المطهر.
- بعد دقيقتين ، دلكيه بلطف بحركة دائرية.
- اشطف هذا في الماء البارد واتبع هذا العلاج في أيام بديلة.

يمتلك ماسك الملح والحليب فوائد متعددة وكثيرة فهو لايقتصر على فكرة جعل البشرة تبدو أصغر سنا ولكن يساعد أيضا في تطهير وإزالة الأوساخ الزائدة من الوجه.
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