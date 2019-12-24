نائب جامعة القاهرة يستعرض جوائز علمائها خلال عام 2019



قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن جامعة القاهرة تقدر علماءها وتكرمهم بحفل عيد العلم ال 16 اليوم.



واستعرض نائب رئيس جامعة القاهرة الجوائز التي حصل عليها علماء الجامعة حيث حصل عالمان علي جائزة النيل و9 حصلوا علي جوائز الدولة التقديرية و9 أخرى لجوائز الدولة التشجيعية وغيرها من الجوائز.





وأوضح أن قطاع شوون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ساهم في تفعيل المبادرات القومية كصنايعية مصر وتكافل وكرامة والعديد من القوافل الطبية إلي القرى الأكثر احتياجا.



ومن المقرر أن يُكرم الدكتور الخشت، خلال احتفالية عيد العلم، علماء الجامعة، ومفكريها، وباحثيها، الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها، وجوائز الجامعة في مختلف المجالات العلمية، والذين ساهموا بأبحاثهم العلمية في خدمة وتنمية المجتمع المصري والدولة الوطنية.



يُشار إلى أن احتفالية عيد العلم كانت تُقام في مصر منذ عام 1944 في 17 أغسطس من كل عام، إلى أن تم تغيير موعده في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1958 ليصبح 21 ديسمبر من كل عام، وهو ما يتزامن مع تاريخ افتتاح جامعة القاهرة عام 1908، لتكريم العلماء والأدباء والفنانين.