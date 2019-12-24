تأهل دراماتيكي.. النصر إلى ربع نهائي كأس ملك السعودية بالفوز على ضمك 4 - 2 ..فيديو

حجز النصر مقعدًا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب فوز دراماتيكي على ضمك (4-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، في دور الـ16 من البطولة.



أحرز مازن أبو شرارة هدفي ضمك في الدقيقتين 38 و 44، بينما وقع عبد الرزاق حمد الله على هدف النصر من ركلة جزاء في الدقيقة 45+5، ثم تعادل يحيى الشهري في الدقيقة 77، ثم أضاف حمد الله الهدف الثالث من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 83، وتابع حمد الله بالهدف الرابع في الدقيقة 84 من عمر المباراة.



وكانت أبرز فرص المباراة في الدقيقة 73 بانفراد عبد الرزاق حمد الله بحارس ضمك، وتخطيه الحارس ثم تسديد الكرة بجوار القائم.



وواصل ضمك المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67، بعد تلقي مهند النجعي بطاقة حمراء مباشرة.



وحطم النصر عقدة خروجه من كأس الملك في 1984 على يد ضمك، ليتأهل العالمي إلى ربع نهائي كأس الملك، لينتظر الفائز من العدالة والشعلة.

