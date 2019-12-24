سد النهضة.. وزير الري الإثيوبي يعقد مباحثات مع رئيس "السيادي السوداني"

أجرى وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي محادثات مع الجانب السودانى بشأن سد النهضة الإثيوبي.



وذكر موقع "ميدل إيست مونيتور" أن بيكيلي ناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك مع رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان.



والتقى المسؤولان يوم أمس الاثنين على هامش الاجتماع الإثيوبي والسوداني والمصري الثلاثي الذي عقد في الخرطوم لمناقشة سد النهضة الذي عقد يوم الأحد.



فيما لم يُذكر المزيد من التفاصيل حول الاجتماع وما تمت مناقشته خلاله.



وكان مسئولو البلدان الثلاثة وافقوا في السابق على عقد أربعة اجتماعات بشأن السد في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.



عقد الأول في نوفمبر في أديس أبابا، والثاني عقد في 2 ديسمبر في القاهرة، والثالث في الخرطوم والرابع سيعقد في أديس أبابا.

