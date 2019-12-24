للتحول الرقمي.. محافظ جنوب سيناء يلتقي وفدا من وزارة المالية

التقي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اليوم، وفدا من وزارة المالية برئاسة المهندس سعيد بزيد، والمهندس جاد ابو العزايم رئيس الإدارة المركزية للحاسب الالي وأعضاء الوفد المرافق.





وأكد وفد وزارة المالية أ نه سيتم العمل على تسكين البرامج الخاصة لمشروع التحول الرقمي بالمحافظة من خلال 10 أنظمة إلكترونية تشمل الموارد البشرية والمرتبات والحسابات وإدارة المحاجر وربطهم بكافة مدن المجالس من خلال مجالس المدن مع ديوان عام المحافظة مؤكدين ان الكثير من الأعمال المصلحية ستتم من خلال المنظومة الجديدة إلكترونيا.





من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي والتي تسعى لبناء قدرات الدولة وتطويرها، الذى يُعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين وذلك في إطار استراتيجية "مصر ٢٠٣٠ .





ومن جانبه أكد محافظ جنوب سيناء، ضرورة مشاركة جميع الهيئات والجهات الحكومية بالمحافظة نحو خدمة التحول الرقمي لـ 408 منشآت حكومية عن طريق خطوط الفايبر، ليكون بداخل كل منشأة شبكة داخلية مؤمنة بشبكة الإنترنت "vpn"، ليجري ربطها بالمحافظة، للتيسير على المواطنين، وتوفير الجهد وتعب التنقل من القرى، والوديان البعيدة والمدن، وسرعة قضاء خدمات المواطنين المختلفة.



