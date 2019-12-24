AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وحيد غريب: تبادل الخبرات بين الباحثين والعلماء يحقق أهداف البحث العلمي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:26 م
المؤتمر الدولي السادس
المؤتمر الدولي السادس والاربعون لرابطة العلماء المصريين
Advertisements
كريم الخطيب - سعيد العربي
قال وحيد غريب، عميد الاكاديمة المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للانتاج الحربي، إن المشاركة المجتمعية للتنمية يهدف لتبادل الخبرات وحل المشكلات لبناء اقتصاد قوي قائم علي العلوم و المعرفة.

واضاف وحيد غريب خلال المؤتمر الدولي السادس والاربعون لرابطة العلماء المصريين بامريكا وكندا تحت عنوان «التنمية المستدامة في مصر - التطورات الابتكارية للغد» أن الهدف هو ان يكون التعليم جيد ومتطور قائم علي البحث العلمي والمعرفة .

واشار عميد الاكاديمة المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للانتاج الحربي، الى أنه تم التركيز علي الثورة الصناعية المتقدمة والعلوم الحديثة في كافة المجالات، لذالك تم التعاون بين الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة ورابطة العلماء المصريين بامريكا وكندا لصالح التنمية المستدامة.

وشدد علي ضرورة تبادل الخبرات بين الباحثين والعلماءلتحقيق الاهداف المطلوبة في الاكاديميات والبحث العلمي، مؤكدا انهم حريصين علي التنمية المستدامة وتقدم مصر في الهندسة والبحث العلمي.


وشهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الانتاج الحربي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، افتتاح المؤتمر الدولى الـ «٤٦» لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والذي يقام تحت عنوان « التنمية المستدامة فى مصر والتطورات الإبتكارية للغد»، وذلك بمقر الأكاديمية وقطاع التدريب التابعين لوزارة الإنتاج الحربي بالكيلو ٣ – طريق بلبيس الصحراوى – مدينة السلام – القاهرة .

وتتعاون لأول مرة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بحضور ٢٠ عالم من رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وعدد من السادة الوزراء والمتخصصين فى البحث العلمى، وذلك فى الفترة من ٢٤ حتى ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩.
Advertisements

ترشيحاتنا

أبوه رفض الاعتراف به.. حبس خادمة قتلت رضيعها بعد حملها سفاحا فى مدينة نصر

هنعملها فورًا.. السيسي يستجيب لطلب طفل ويقرر مادة جديدة بالمدارس والجامعات.. فيديو

حد يفهم الباشا.. تعليق مثير من عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الاتحاد

صفحة مليونية تستغل اسم Nile sport في بث الفتنة والتعصب .. صور

عدوان جديد.. الرئاسة التركية تعلن اقتراب دخول قواتها للأراضي الليبية

طلاق النوم .. دراسة تكشف عن صحة نوم الأزواج بعيدا عن بعضهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتل ونتف ديوك الرومي حية.. شاهد مقاطع مسربة لسوء معاملة الطيور في تركيا

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش سكالوب بانية وسلطة خيار متبل وآيس كريم التراميسو

بعد ارتدائها فستانا بـ 15 مليون دولار.. 10 إطلالات جريئة لـ مي عمر أثارت الجدل