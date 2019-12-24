وحيد غريب: تبادل الخبرات بين الباحثين والعلماء يحقق أهداف البحث العلمي

قال وحيد غريب، عميد الاكاديمة المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للانتاج الحربي، إن المشاركة المجتمعية للتنمية يهدف لتبادل الخبرات وحل المشكلات لبناء اقتصاد قوي قائم علي العلوم و المعرفة.



واضاف وحيد غريب خلال المؤتمر الدولي السادس والاربعون لرابطة العلماء المصريين بامريكا وكندا تحت عنوان «التنمية المستدامة في مصر - التطورات الابتكارية للغد» أن الهدف هو ان يكون التعليم جيد ومتطور قائم علي البحث العلمي والمعرفة .



واشار عميد الاكاديمة المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للانتاج الحربي، الى أنه تم التركيز علي الثورة الصناعية المتقدمة والعلوم الحديثة في كافة المجالات، لذالك تم التعاون بين الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة ورابطة العلماء المصريين بامريكا وكندا لصالح التنمية المستدامة.



وشدد علي ضرورة تبادل الخبرات بين الباحثين والعلماءلتحقيق الاهداف المطلوبة في الاكاديميات والبحث العلمي، مؤكدا انهم حريصين علي التنمية المستدامة وتقدم مصر في الهندسة والبحث العلمي.





وشهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الانتاج الحربي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، افتتاح المؤتمر الدولى الـ «٤٦» لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والذي يقام تحت عنوان « التنمية المستدامة فى مصر والتطورات الإبتكارية للغد»، وذلك بمقر الأكاديمية وقطاع التدريب التابعين لوزارة الإنتاج الحربي بالكيلو ٣ – طريق بلبيس الصحراوى – مدينة السلام – القاهرة .



وتتعاون لأول مرة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بحضور ٢٠ عالم من رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وعدد من السادة الوزراء والمتخصصين فى البحث العلمى، وذلك فى الفترة من ٢٤ حتى ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩.

